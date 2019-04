Faría: De no existir sanciones de EE.UU. tendríamos $20 mil millones para solventar la situación país

abril 9, 2019 - 3:41 pm

“De no existir las sanciones económicas y rupturas diplomáticas por parte de Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela no habría un ataque eléctrico; y de no haber cerrado las cuentas en el extranjero, tendríamos 20 mil millones de dólares para solventar la situación país“, aseguró este martes el constituyente Jesús Faría.

A juicio de Faria, el colapso de los servicios públicos y la caída del sector económico se deben a los correctivos interpuestos por el gobierno estadounidense. “Desde que comenzaron las sanciones desde hace más de un año hacia Venezuela, la producción petrolera nacional tuvo un declive mayor”, dijo durante una entrevista por Globovisión.

El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) añadió que son “totalmente ilegales” las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos “quiere hacer, y busca escudarse en un problema económico interno para generar una intervención”.

Indicó que desde diciembre del año 2017, existe un acuerdo nacional en función de la inversión extrajera con una ley, pero que no hay empresas extranjeras que quieran invertir en el país debido a las amenazas de parte del presidente de Estados Unidos, Donal Trump. Asimismo, cuestionó que “cómo se va a poder invertir en un lugar donde se le ha declarado la guerra”.

“Nadie en su sano juicio vendría a invertir en el país con esa amenaza”, dijo. Faría también señaló que uno de los propósitos que tiene EE.UU. es que no se llegue a invertir en el país.

También mencionó que existen alrededor de mil 700 millardos de dólares para medicinas, pero las empresas a las cuales se les ha otorgado el dinero “han hecho un gran negocio” y empezaron a invertirlos en otra cosa.