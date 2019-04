Familiares piden a la CIDH que “haga justicia” en el caso del concejal Fernando Albán

abril 27, 2019 - 10:04 am

Meudy Osio, la viuda del concejal venezolano Fernando Albán, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “haga justicia” en el caso de su esposo y establezca qué responsabilidad tuvo el Estado venezolano en su muerte, en octubre de 2018.

Osio también pidió a la CIDH que interceda para que el Estado venezolano le entregue el cuerpo del dirigente, uno de los fundadores del partido Primero Justicia, y que falleció mientras estaba detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

En declaraciones a EFE, Claudio Grossman, uno de los abogados de Osio, explicó que la familia quiere “lograr que se haga justicia y se establezcan las responsabilidades del Estado de Venezuela”.

“No podemos aceptar que en las Américas y, en ningún país del mundo, la gente salte del décimo piso de la policía política y no se haga una investigación seria. No se establezcan responsabilidades y se deje a una familia sin el padre, con la señora y los dos hijos. Eso no debe pasar y no es aceptable”, dijo contundente.

EFE / Noticia al Día