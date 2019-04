abril 20, 2019 - 10:21 am

Este Viernes Santo, falleció el Técnico Radial, Witremundo Gutiérrez, padre de la locutora y periodista Moraima Gutiérrez y del profesor Wender Gustierrez.

La información la dió a conocer la periodista e hija de Gutiérrez, Moraima Gutierrez a través de su cuenta en Twitter: “Digo hasta luego a mi 1er héroe. Al hombre que junto a mamá me dio la vida, me educó en valores y ayudó a forjar mi personalidad. De él heredé el amor por la radio a la que dedicó 64 años. Gracias papá Dios por el padre que me diste. ¡Descansa mi viejo!”.

Gutiérrez fue un ilustre técnico radial que instaló toda la infraestructura técnica de la red de radio zuliana y dedicó más de 6 décadas a la labor.

Por la lamentable pérdida, varios periodistas han hecho pronuncimientos con condolencias para sus familiares.

El acto velatorio se efectuará éste mismo sábado a partir de las 11 de la mañana en Abadías Las Mercedes. El sepelio será mañana domingo, a las 10 de la mañana.

Lamentamos el fallecimiento de Witremundo Gutiérrez padre de nuestro gran amigo y asesor @WernerGutierrez. Sentido pésame a la familia Gutiérrez. QEPD — FEDECAMARAS ZULIA (@fedecamarazulia) April 20, 2019

Lamentamos el fallecimiento de Witremundo Gutiérrez, un valor para la radiodifusión regional. Gracias a su trabajo se logró instalar la infraestructura técnica de nuestra red de radios. Nuestras condolencias para nuestra compañera @tiamoraradio y el profesor @WernerGutierrez pic.twitter.com/H3AfkZthG9 — LUZ Radio (@LUZRadio) April 20, 2019

Falleció en Maracaibo, Witremundo Gutiérrez, padre de @Tiamoraradio y @WernerGutierrez, padre ejemplar, radiodifusor de los buenos pionero, que su alma vaya al descanso eterno en los brazos de la Santísima Virgen de Chiquinquirá, mí abrazo fraterno y de pesar a los suyos. — @PepitaMonteroParra (@PepitaMontero) April 20, 2019

Witremundo Gutiérrez, técnico electrónico de la radiodifusión zuliana, a la que dedicó más de 6 décadas. Padre de nuestra colega y amiga Moraima Gutiérrez @Tiamoraradio y del ex Decano de Agronomía @WernerGutierrez, a quienes expreso mis condolencias. — ALEXANDER MONTILLA (@periodistaAM) April 20, 2019

