Este domingo se estrena el capítulo más largo de «Game of Thrones»

abril 28, 2019 - 2:57 pm

Este domingo se transmitirá el tercero, de 6 que tendrá esta octava temporada de «Game of Thrones» y lo único que está confirmado es que será el más largo de toda su historia: una hora y 22 minutos durará la batalla entre vivos y muertos en Invernalia.

HBO entregó imágenes de este capítulo que comenzará a las 8 de la noche. Será dirigido por Miguel Sapochnik quien en entrevista con Entertainment Weekly precisó que será: “El horror de supervivencia”.

También se conoce, gracias a declaraciones entregadas por actores como Kit Harington (Jon Snow) que la grabación de este episodio duró 55 noches, ya que la batalla se desarrolla en las horas nocturnas y en condiciones climáticas bastante complejas.

HBO Latinoamérica dio a conocer que los dos primeros episodios de esta octava temporada han batido récord. “En América Latina la serie registró, desde principios de Abril hasta el episodio 2, más de 30 millones de streams en toda la región, a través de los servicios digitales como HBO GO, HBO On Demand y Video On Demand (VOD) de las operadoras locales”, explicaron desde el canal.

