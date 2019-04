Elvis Andrus vuelve a conectar jonrón y Rangers nuevamente apalea 14-1 a Marineros

abril 28, 2019 - 8:26 pm

El venezolano Elvis Andrus disparó jonrón por segundo consecutivo con los Rangers de Texas, que apalearon 14-1 este domingo a los Marineros de Seattle.

El campocorto maracayero sacudió vuelacerca en el tercero episodio con su compatriota Rougned Odor a bordo ante los pítcheos de Erik Swanson.

With this home run, Elvis Andrus is now 4th on the @Rangers all-time hit list! #TogetherWe 👏👏👏

— SportsDay Rangers (@dmn_rangers) 28 de abril de 2019