El Zulia FC revela los precios de las entradas para el choque ante Nacional Potosí en el “Pachencho” Romero

abril 9, 2019 - 9:40 pm

Luego de aproximadamente dos años, un torneo continental regresa a Maracaibo. Todo está listo para que el próximo martes 16 de abril los fanáticos asistan al estadio José Encarnación “Pachencho” Romero para el encuentro que disputará el Zulia FC ante el Nacional Potosí en el partido de vuelta de la Copa Sudamericana.

La organización del equipo zuliano informó a través de sus redes sociales, la noche de este martes, que los boletos para asistir al cotejo internacional ya se encuentran a la venta. Los precios oscilan desde 3.500 hasta 65.000 bolívares.

Las entradas podrán ser adquiridas en las taquillas del “Pachencho” los días 12, 13 y 14/04 de 10:00 am a 1:00 pm y el 15/04 de 10:00 am a 4:00 pm. De igual forma, en las taquillas del estadio Luis Aparicio el 16/04 (día del partido) en el horario comprendido de 9:00 am a 5:00 pm.

Precios de las entradas según localidades:

PREMIUM “A” Y “B”: 65.000 Bs.

LATERAL “A” Y “B”: 30.000 Bs.

PRINCIPAL GENERAL: 15.000 Bs.

GRADAS SUR Y CENTRAL: 3.500 Bs.

