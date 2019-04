El venezolano Salomón Rondón ingresa a un selecto grupo de la Premier

abril 23, 2019 - 9:01 pm

La buena temporada del venezolano José Salomón Rondón comienza a cobrar sus frutos al ser electo en el top 50 de los mejores jugadores de la Premier League de la campaña 2018/19, según la prestigiosa revista Four Four Two.

El caraqueño es el tercer mejor latinoamericano en la lista y está solo por debajo de Sergio “Kun” Agüero (Manchester City) y Raúl Jiménez (Wolves).

“El Gladiador” se ubica en el puesto 48 del ranking de la publicación For Four Two. “Kun” Agüero está en el sexto puesto y el delantero mexicano en el escaño 21.

Rondón acumula 29 partidos disputados con el Newcastle, 27 como titular (2.238 minutos) con nueve goles anotados y seis asistencias bajo el mando del español Rafa Benítez.”Salo” ha intervenido en el 47% de los dianas de las “urracas”.

Otro que están entre los diez mejores son el volante español Bernardo Silva del Manchester City, su compañero y mediapunta, el jamaiquino nacionalizado inglés Raheem Sterling cierra el podio.

Luego están el belga Eder Hazard, volante ofensivo de Chelsea; el extremo de Liverpool Sadio Mané; el argentino y goleador Sergio “Kun” Agüero (Manchester City), el goleador el egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el británico Harry Kane (Tottenham), el zaguero francés Aymeric Laporte (Manchester City) y décimo el lateral izquierdo escocés Andrew Robertson (Liverpool).

Noticia al Día/Agencias