El “No Puedo” no existe: la lección de vida de Diana Gutiérrez

abril 5, 2019 - 6:44 pm

Para Diana Carolina Gutiérrez la ausencia de brazos no ha sido un impedimento para desarrollarse como profesional, como madre, como persona. Por el contrario, le ha convertido en un ejemplo de cómo los obstáculos pueden ser superados cuando se cuenta con el valor y el arrojo para hacerles frente.

Abogada, coach, madre de familia, destacada trabajadora de la Alcaldía de Bogotá, no se siente diferente a cualquier otra persona y así lo hace saber en las charlas motivacionales que imparte. En su cotidianidad atiende a su hijo, cocina, se maquilla, maneja su computadora y teléfono, se desplaza en transporte público, sin contar su afición por la música y la natación.

Diana Carolina trabaja con la Alcaldía desde hace varios años y asegura que su participación es fundamental para llevar a cabo los procesos y trabajos que adelanta el Distrito. “Soy abogada de la Gran Colombia y me dedico a dar conferencias en el Distrito para mostrarle a la gente y servidores públicos que “el no puedo” no es válido en ninguna cabeza, al igual que ponernos muchas barreras y obstáculos (…) a pesar de que no tengo brazos, he podido sacar mi profesión adelante y mi trabajo en el Distrito”, señaló.

Confiesa que el lado positivo de su condición es “ser diferente y no parecerse a nadie”.

Noticia al Día / Agencias