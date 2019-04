El criollo Marwin González conectó larguísimo cuadrangular en triunfo de Mellizos

abril 27, 2019 - 8:24 pm

El criollo Marwin González aportó uno de los cinco jonrones que conectaron los Mellizos de Minnesota este sábado para doblegar 9-2 a los Orioles de Baltiomre.

El maracayero sacudió su segunda estacazo en la presente temporada al enviar la pelota por encima de la barda del jardín derecho ante los pitcheos de Jimmy Yacabonis en la octava entrada. El batazo de González tuvo una distancia de 435 pies en el Target Field.

It was a pretty eventful bottom of the 8th inning. #TwinsWin #MNTwins pic.twitter.com/2l1I3OwWsM

— Minnesota Twins (@Twins) 27 de abril de 2019