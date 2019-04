EEUU celebra que Malta prohíba el paso de aviones militares rusos

abril 19, 2019 - 10:46 am

Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU), celebró la decisión de Malta de negarle el paso a los aviones militares rusos con destino a Venezuela por su espacio aéreo.

La medida del país europeo se dio a conocer a mediados de esta semana, luego de insistentes llamados del país norteamericano para frenar la expansión de Rusia sobre Venezuela.

“Aplaudimos al Gobierno de Malta por negarse permitir que los aviones rusos utilicen su espacio aéreo… Hacemos un llamamiento a todos los países para que sigan el ejemplo de Malta para detener el apoyo del Kremlin… a Maduro”, escribió la funcionaria en su Twitter.

We applaud the government of #Malta for refusing to allow Russian planes to use its airspace to supply the brutal former regime in #Venezuela. We call on all countries to follow Malta’s example to stop the Kremlin’s support for the dictator Maduro. #EstamosUnidosVE @MFAMalta

— Morgan Ortagus (@statedeptspox) April 19, 2019