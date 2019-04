Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma fueron EXPULSADOS del CLEZ “por fraude electoral”

abril 23, 2019 - 12:33 pm

Este martes el Consejo Legislativo del Estado Zulia, CLEZ, anunció formalmente la expulsión de los legisladores: Eduardo Labrador, Zenaida Fernández y José Vielma, quienes a su juicio han cometido un “fraude electoral”.

Las declaraciones las dio a conocer la presidenta del CLEZ, Ángela Fernández. “Los tres legisladores quienes pertenecieron a nuestra organización política, PSUV, han cometido fraude electoral a todos sus electores”, dijo.

Asimismo, afirmó que a partir de este momento no se pueden llamar legisladores a los diputados electos por los ciudadanos. “Ya no son legisladores, aquí no hay ninguna irregularidad, aquí lo que hay son 27 legisladores que si quieren trabajar por el pueblo”.

Por otro lado, en la agenda legislativa Fernández informó que tienen planteadas dos leyes que fueron a probadas en primera discusión. Como primera la ley de protección a los pacientes con enfermedades degenerativas como lo es el cáncer. A través de esta ley pretenden dar todos los beneficios de atención adecuada para esta enfermedad.

Del mismo modo, aprobaron la ley de administración de la información del estado Zulia, la cual ayuda a la eficiencia de la realización de todas las transacciones y comunicaciones.

