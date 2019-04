Economista Asdrúbal Oliveros pronosticó un aumento del dólar paralelo

View this post on Instagram

Es la pregunta obligada en estos días… ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio paralelo? Lo primero que muchos olvidan es que el tipo de cambio es un precio más de la economía, muy sensible a las expectativas de los agentes y refleja la percepción de riesgo que se tiene en el corto y mediano plazo. Estructuralmente, el tipo de cambio seguirá presionado al alza porque la economía venezolana está llena de desequilibrios, destacando principalmente la hiperinflación, y eso obliga a cubrirse, a proteger el poco patrimonio. Pero hay varios elementos adicionales que hacen pensar que el tipo de cambio seguirá subiendo: producto de que la inflación ha ido más rápido que la devaluación en los meses recientes, el tipo de cambio se ha apreciado (en una forma coloquial es decir que está barato, por debajo de su valor de equilibrio) este fenómeno hace que lo importado sea más económico que lo nacional… Para que tengan una idea, cuando comparamos cuál debería ser el tipo de cambio que nos ponga en “equilibrio” con nuestros socios comerciales, con el fin de no estar ni caros ni baratos, al cierre de marzo su valor era de Bs 30mil (para ello los economistas utilizamos un modelo econométrico de tipo de cambio real). Así, un tipo de cambio en torno a Bs 5mil esta por debajo de su valor de equilibrio y por ello, es que decimos que hay margen para que siga subiendo. El modelo no te dice en cuanto tiempo se alcanza el equilibrio que es dinámico (cambia en la medida que avanza el tiempo y la inflación), pero te ayuda a entender que el tipo de cambio seguirá su senda ascendente. #economia #asdrubaloliveros #ecoanalitica #venezuela