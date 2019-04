Actriz Rebeca González necesita operación del fémur y trasplante de riñón

abril 22, 2019 - 2:16 pm

La actriz Rebeca González es protagonista de un caso que parte el alma, necesita operarse el fémur, intervención que tiene un valor de 3 mil dólares, así como requiere un trasplante de riñón, por lo que con la fractura y en silla de ruedas su situación se hace cada día más difícil.

A través de una entrevista realizada por Caraota Digital, Rebeca González espera recuperar la salud. “Quisiera dirigirme al país para recibir ayuda en esto del trasplante de riñón y del fémur. Lo agradecería. Yo volvería a la televisión, volvería a trabajar en el teatro y volvería a hacer radio”.

“Yo tengo muchas ganas de vivir y hay que ver lo que uno sufre estando en una diálisis, una soledad terrible e inmensa”, señaló.

Asimismo, comentó que luego de practicarse unos exámenes, los médicos diagnosticaron que sus riñones no funcionaban correctamente. Determinaron que presentaba “un riñón normal y un riñón pélvico”.

“Yo tengo un riñón en la pelvis y no lo sabía. Con tantas enfermedades que he tenido, los médicos nunca lo detectaron. Ese riñoncito se me secó y mi cuerpo siguió trabajando con uno, hasta que ese grande también colapsó”.

Las veces que se ha suspendido el servicio de luz, debe bajar por escaleras, en una silla de ruedas, ayudada por parientes o amistades.

En medio de aquel drama, distinto a los que protagonizó en la televisión, Rebeca González fue anunciada con enfermedad renal, fase cinco. Esto se traducía en diálisis inmediata.

Su cuadro es tan complicado que ha aumentado los días de atención. Semanalmente se somete a cuatro horas por jornada los lunes, miércoles y viernes.

La situación de higiene en los hospitales del país hace imposible su intervención. La opción de una clínica resulta costosa. Requiere de una suma de tres mil dólares.

La querida actriz dejó su número de cuenta corriente en Banesco para aquellos que se sensibilicen con su situación:

Número de cuenta: 0134-0339- 2033- 9317- 2604

Isabel Rebeca González Casanova

C.I. 3.188.310

El caso de la actriz Rebeca González es uno más que parte el alma, no cuenta con 3 mil dólares para operarse del fémur y volver a caminar, ella tiene años esperando por un trasplante de riñón y ahora con una fractura y en silla de ruedas. Así estamos en Venezuela pic.twitter.com/YyhN6Qxsrz — Pedro Paolucci (@paolucci40) 22 de abril de 2019

Noticia al Día/Caraota Digital