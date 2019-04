Diputados de la AN en el Zulia reiteran el llamado a marchar este 1 de mayo

abril 26, 2019 - 1:08 pm

En horas de la mañana en la plazoleta de la Basílica, diferentes diputados de la Asamblea Nacional de la tolda opositora se concentraron por las diferentes medidas de protesta que tomarán en contra de la crisis de los servicios públicos este primero de mayo.

Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional, expresó a Noticia al Día lo que se vive en el Zulia, “no contamos con electricidad, no contamos con agua, el transporte público no sirve, la gente tiene que caminar kilómetros, no hay alimentos, no hay gasolina, no hay billetes”, comentó el diputado.

Guanipa también dijo que las próximas acciones a tomar serán este primero de mayo con una convocatoria a marchar pacíficamente a una protesta nacional por “La Libertad de Venezuela”.

Informó el dirigente político que este sábado habrá una juramentación en todos los municipios del estado como “comités de ayuda y libertad” para organizar a toda la sociedad civil y vencer la dificultades que enfrenta el país para lograr el “cese de la usurpacion”.

Asimismo, la diputada Nora Bracho comentó, “esto es una proclama para fijar posición ante lo que está sucediendo en el estado Zulia, la agresión del bloque parlamentario hacia legisladores oficialistas, los trabajadores, los médicos, las enfermeras, todos los gremios de salud. Esto es alzar nuestra voz ante la tragedia que estamos viviendo los zulianos”, enfatizó la parlamentaria.

Noticia al Día