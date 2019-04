Diputados de la AN en el Zulia juramentan a los ciudadanos para la operación «Ayuda y Libertad»

abril 27, 2019 - 1:47 pm

Reunidos en las diferentes comunidades y parroquias de Maracaibo, los disputados de la Asamblea Nacional en el Zulia juramentan a los ciudadanos para la operación «Ayuda y Libertad» de este 1 de mayo.

La convocatoria se realiza tras el llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó en la que invita a los venezolanos a permanecer en las calles para lograr los objetivos opositores.

Para el encuentro asistieron los diputados, Nora Bracho, Juan Pablo Guanipa, Ángel Machado y diferentes dirigentes de toldas políticas opositoras.

«Solo consiguiendo la organización del pueblo podemos hacer la operación libertad. El Zulia y Venezuela arrebatarle el poder a Maduro. Si hoy se va la luz hay que protestar», dijo Ángel Machado.

Asimismo, la diputada Nora Bracho realizó la juramentación en la Parroquia Raúl Leoni y expresó a los presentes: «Estamos viviendo momentos muy duros, le explicaba a los caraqueños todo lo que está pasando en Zulia; ellos me dijeron, que cómo podíamos soportar tanto que el Zulia es un pueblo guerrero. Tenemos un gobernador atornillado en el Palacio de los Cóndores, él es el culpable de todo lo que estamos viviendo. Ya no es hora de dudar, es la hora de la unión».

Del tal modo, expuso que la juramentación de la operación «Ayuda y Libertad» es para formar redes con los vecinos para salir a las calles a protestar el 1 de mayo resistiendo por la democracia.

Por otro lado, el parlamentario Juan Pablo Guanipa dijo: «Que nadie nos robe la esperanza, el Zulia es un pueblo de lucha. La actitud es fundamental en la vida. Quieren que pensemos todo el día que no hay luz, que no hay agua, manteniéndonos ocupados en la crisis, haciéndonos suponer que no hay más posibilidades. Estamos en un momento crucial todo esto es un proceso que va en crecimiento», manifestó el líder opositor.

Noticia al Día