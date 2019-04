Diego Maradona es denunciado por violencia de género por su ex esposa

abril 8, 2019 - 5:49 pm

La ex esposa de la leyenda del fútbol argentino Diego Maradona, Claudia Villafañe, denunció “Pelusa” por violencia psicológica y solicitó un bozal legal tanto para él como para su abogado, Matías Morla, para que ya no puedan nombrarla ni referirse a ella.

El miércoles pasado, Villafañe tomó esta decisión que, según su entorno, pensó que nunca tomaría. Se reunió con una asistente social, psiquiatras, psicólogos y abogados para hacer su descargo oficial de todo lo que viene pasando. Ellos escucharon sus argumentos y realizaron las pericias correspondientes.

Villafañe decidió presentar esta demanda a raíz de una situación que consideró como “la gota que rebalsó el vaso”, según sus allegados. ¿Y qué fue lo que la cansó de este eterno enfrentamiento con su ex? El tuit que publicó El Diez con motivo del cumpleaños de su hija mayor, Dalma: “Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó”, escribió Maradona.

