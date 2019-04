Deportan de Venezuela a la periodista sueca Annika Rothstein

abril 18, 2019 - 7:08 pm

También este jueves fue detenido el periodista venezolano Frank Thomas Guerra, mientras cubría incidencias de la entrega de la ayuda humanitaria en el país

La periodista Annika Rohtstein, de nacionalidad sueca, fue detenida por la Guardia Nacional Bolivariana en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde le fue notificado que sería deportada. Acababa de llegar a Venezuela.

La Asociación Civil Espacio Público denunció que la comunicadora “no tiene sus papeles ni pertenencias”. Entre tanto, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa señaló que la GNB la detuvo apenas ingresaba al país.

Rothstein fue detenida, golpeada y robada por civiles armados el pasado 23 de febrero. Esto ocurrió durante la cobertura de los hechos en la frontera con Colombia.

La comunicadora informó, en su cuenta en Twitter @truththandfiction, lo que estaba ocurriendo. Aseveró que no le dieron explicaciones sobre la deportación.

“Estoy tan enojada y tan triste. He intentado todo lo posible para mostrar todos los lados de Venezuela. Incluso he sido criticada por entrevistar a “todo el mundo” y mantenerme alejada del activismo. Ahora este gobierno me está deportando, llevando mi pasaporte y mis cosas sin siquiera una razón”, dijo.

La periodista indicó que un grupo de militares la escoltó hasta el avión, en el que será deportada, con destino a París, Francia.

“Se suponía que pasaría la Pascua en Caracas. He estado esperando estos días en el país que amo y ahora estoy siendo deportada sin causa. Estoy llorando. Me enamoré de Venezuela varios meses atrás”, expresó en su cuenta en la red social.

Periodista venezolano fue retenido y liberado posteriormente

Rohtstein es el segundo periodista detenido la tarde de este jueves, por parte de funcionarios de los órganos de seguridad del estado.

Frank Thomas Guerra, periodista de Venepress, fue apresado por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, en el centro de Caracas, mientras se encontraba cubriendo la entrega de insumos provenientes de la ayuda humanitaria que ingresó al país el lunes a través de la Cruz Roja Internacional.

Minutos más tardes el comunicador social fue liberado.

HELP: I’m at the #Caracas airport now and have been told I’m being deported immediately. They have not given me a reason but only said I’m being deported immediately. #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

Military now escorting me on to the plane to Paris. Still no reason for my deportation. #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I was taken immediately upon entering the Caracas airport and no one is goving me a reason for the deportation. I’m being put on a plane to Paris and am now surrounded by guards. I’ve been given no papers, no reasons and I don’t have my things. #venezuela — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I’m so angry and so sad. I have tried my utmost to show all sides of #Venezuela and often. Even criticized for interviewing *everyone* and staying away from advocacy and activism and now this government is deporting me, taking my passport and my things without even a reason. https://t.co/L0gj50MdgQ — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I fell in love with #Venezuela several months ago and I’ve kept coming back because it was becoming a second home for me. My reporting has been transparent and fair, and this trip was meant to focus on me spending Passover in #Venezuela. Instead I was deported. — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

I’m now sitting on the plane, crying. They took my passport and I don’t know where my things are. Nor do I know if I’ll ever be able to come back to #Venezuela

All I was trying to do was show this country to the world, with love and honesty and passion and I was thrown out. — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019

#AlertaSNTP | La periodista sueca Annika Rothstein será devuelta en un vuelo de Air France. #18Abr

El #28Feb la reportera narró ante la Asamblea Nacional como fue secuestrada y golpeada por colectivos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela durante su cobertura ese mes. pic.twitter.com/RG5XjKaV0h — SNTP (@sntpvenezuela) 18 de abril de 2019

#AlertaSNTP | Funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron, a su entrada al país, a la periodista sueca Annika Rothstein (@truthandfiction). 4 GNB la acompañan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en donde estaría siendo objeto de un proceso de deportación. #18Abr — SNTP (@sntpvenezuela) 18 de abril de 2019

Rothstein fue detenida, golpeada y robada por civiles armados durante la cobertura de los hechos en la frontera con Colombia, el pasado 23 de febrero https://t.co/2Ka8lL2wi8 — Espacio Público (@espaciopublico) 18 de abril de 2019

Noticia al Día / Agencias