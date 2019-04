¿Dejó la sotana? Padre José Palmar muestra su faceta como trabajador de mantenimiento en EE.UU

View this post on Instagram

Doy gracias a Dios porque logré colocación por cinco días de trabajo en mantenimiento y aseo en una empresa de Orlando. Es una experiencia muy dura pero vivida al final del tiempo de Cuaresma sabe a gloria. Coincidí con tres venezolanos en la obra y formamos un equipo solidario. Les pido oren por mi salud. Dios les bendiga.