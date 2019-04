De Jesús de Nazaret a Game of Thrones: el actor que dio vida a Judas

abril 19, 2019 - 7:33 pm

Durante décadas ver Jesús de Nazaret ha sido una de las grandes tradiciones de la Semana Santa. En el elenco de actores se encuentra el inglés Ian Mc Shane, quien dio vida a Judas Iscariote, el hombre que traicionó y vendió a Jesús.

Estrenada en abril de 1977, la historia narra la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, quien es interpretado por Robert Powell.

Sin embargo, Powell es sólo uno de las decenas de actores que participaron en la producción, algunos de los cuales se han convertidos en importantes figuras dentro de la industria del cine. Ese es el caso Christopher Plummer (Herodes Antipas), James Earl Jones (Baltazar), el fallecido Laurence Olivier (Nicodemo) y Ian Mc Shanes, como Judas.

El intérprete tenía 35 años cuando Zeffirelli lo escogió para aquel rol, y contaba con una carrera de más de 15 años en el cine y la televisión, donde destacaba su interpretación de Heathcliff en la versión para la pantalla de chica de Cumbres Borrascosas.

Sin embargo el rol casi no fue para Mc Shane, ya que la primera audición de Powell fue precisamente para el papel de Judas, sin embargo, el director vio en él algo más que finalmente terminó por convencerlo de que sería un mejor Jesús.

Fue así como Ian obtuvo el personaje, el cual fue construido con algunas licencias creativas que lo distanciaban de la figura descrita en la Biblia.

De partida, en la serie se muestra a Judas como un ser con motivaciones políticas que finalmente lo llevan a traicionar a Jesús, mientras que en el Nuevo Testamento se describe como un hombre que “vendió a su Maestro” sólo por 30 monedas de plata.

Pero no sólo eso, sino que también aparece la ficticia figura de Zerah (Ian Holm), un personaje no bíblico que manipula a Judas a entregar a Jesús.

Por supuesto, la miniserie fue todo un éxito, pero contrario a lo que ocurrió con Powell y la supuesta maldición que cargó consigo tras protagonizar la producción, la carrera de Mc Shane no dejó de brillar.

El intérprete ha sido parte de decenas de películas y series, entre las que destacan Lovejoy de BBC, Deadwood de HBO, rol por el cual ganó un premio como Mejor Actor en los Globos de Oro.

Más tarde protagonizaría Los pilares de la Tierra, donde volvió tocar el tema de la religión, dando vida a un obispo que antepone el poder eclesiástico a la fe.

En el cine, en tanto, destacan sus participaciones en The Golden Compass, Kung Fu Panda, Coraline, Case 39, The Sorcerer’s Apprentice, Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides, Snow White and the Huntsman, John Wick y Jack the Giant Slayer.

Su polémico paso por GOT

El actor volvió a la televisión en 2016, cuando tuvo un breve pero importante papel en la sexta temporada Game of Thrones, donde interpretó a Septon Ray. Pese a su fugaz paso se enfrentó con los fans de la serie, quienes no estuvieron nada contentos cuando dio indicios de la trama que se avecinaba.

Recordemos que en la sexta temporada, los fans esperaban con ansias saber qué pasaría con el “recién fallecido” Jon Snow, por lo que cuando McShane dijo que su personaje “reviviría” a alguien, los seguidores se enfurecieron con el spoiler.

Al ser consultado si sería Sandor Clegane o Snow quien volvería a la vida, el intérprete señaló que “lo dejaré ahí. Creo que pueden adivinar cuál es. No es ese último. Puede que sea el primero”.

Las críticas no se hicieron esperar y el veterano artista respondió. “Dices la más mínima cosa y en Internet pierden la cabeza”, dijo en una entrevista en el tabloide inglés The Telegraph. “Me acusaron de revelar la trama, pero yo solo puedo pensar en que deberían conseguirse una vida. Game of Thrones es tan solo tetas y dragones”, añadió.

“La serie es enorme, pero algunos fans parecen vivirla demasiado de cerca. Me gustaría que reflexionaran sobre sus estilos de vida. Quizá deberían salir más de casa”, sentenció luego en una entrevista con Empire.

Pero más allá de la polémica, el actor sigue trabajando en la aclamada serie American Gods y a sus 76 años, tiene cuatro proyectos que están por estrenarse.

Así luce el actor hoy

Bio Bio Chile