Constituyentista Rangel afirma que la hiperinflación se genera en el sector privado

abril 26, 2019 - 11:55 am

El Constituyente afirmó este viernes que la hiperinflación está “en el sector productivo que controla el sector privado”.

“Nosotros no hemos tenido incremento en lo eléctrico, en la gasolina, ni en la comunicación, en todo lo que es el Estado no hay incremento, no hay hiperinflación. ¿Dónde está la hiperinflación? en el sector productivo que controla el sector privado”, dijo en entrevista en el programa Al Aire de VTV.

El también presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv), precisó que los trabajadores se mantendrán en los sectores productivos apostando al “Estado Obrero Comunal Campesino, para derrotar la hiperinflación, generar los productos necesarios y liberar el bloqueo de EE.UU”.

Finalmente ratificó que este 29 de abril los trabajadores se movilizaran en distintos lugares del estado Bolívar, para posteriormente trasladarse a Caracas en rechazo a los ataques al servicio eléctrico.

Noticia al Día