Consternación en Valencia por el asesinato de la mujer policía y la confesión del homicida

abril 12, 2019 - 2:53 pm

Luego de conocerse el doble asesinato ocurrido el pasado miércoles en la sede central de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Carabobo, y la confesión del supervisor jefe, William Acosta (45) donde en un vídeo relata cómo acabó con la vida de su pareja, Carla Méndez (28), oficial agregada de la PNB y de Luis Chacón (30) oficial agregado del mismo cuerpo policial, quienes mantenían una relación sentimental ha causado gran conmoción en la población valenciana.

Usuarios de Twitter manifestaron su impresión por la confesión a “sangre fría” de Acosta, quien acostado en una camilla de un centro clínico cuenta paso a paso todo lo que hizo.

Aquí algunos de los comentarios:

“Que loco, como este tipo habla de lo que le hizo a esa muchacha así tan tranquilo y relajado, este tipo no tiene remedio y la cárcel lo va poner peor, es un peligro para cualquier persona”, comentó un usuario en una cuenta de Twitter que colgó en varios fragmentos el audiovisual.

“Oyendo a este funcionario cuantos asesinatos extrajudiaciales cometió este tipo en toda su carrera policial. Tiene firmeza, sangre fría y es calculador. Todos esos pasos que narra se nota que ya está acostumbrado a ejecutarlo desde hace mucho tiempo y debe tener un equipo de trabajo”, se lee en otro comentario.

“No veo que él esté arrepentido. Solo cuenta la historia como si nada dejando a familias enlutadas, unos hijos que llevarán esa culpa sin ser de ellos. Dios que inhumano”.

En los seis minutos con 11 segundos que ruedan en el vídeo, Acosta comenta que “Ella era mi mujer porque yo vivía con ella. Hice como si la iba a llevar a la casa…Me dijo que íbamos a dejar las cosas hasta ahí, le dije que era malagradecida porque dejé a mi familia con quien tuve 25 años. Yo le daba todo… Me bajé de la moto desenfundé el arma y le apunté de frente, le di un disparo y otro más abajo del corazón, la arrastré hasta la orilla y le di otro disparo por la cabeza, la muerte fue a las 12:42 del mediodía porque yo vi el reloj”, expresó sin ningún tipo de remordimiento.

Aseguró que después de asesinarla tomó el celular de ella y se lo llevó. “Monté unas fotos por el Whatsapp de nosotros, enseguida el chamo respondió (Chacón Vaca). Se molestó y mandó diciendo: ‘coñ.. como vas a poner una foto de ese diablo, háblame claro, por fin qué vamos hacer, para yo saber y abstenerme”.

“Le seguí la corriente respondiendo desde el celular de ella y le envié mensajes cursis, amor, papi y así… y él respondiendo. Ahí tomé la decisión, llegué a la formación, ya tenía marcado al chamo. Le di un tiro en la cabeza”, contó el detenido.

#Carabobo #11Abr Parte de la confesión del Supervisor Jefe William Acosta (PNB). Este asesino a su pareja con la cual tenía 2 años de relación (Karla) y luego mató e hirió a otro funcionario en el comando al que pertenecía⬇️ pic.twitter.com/vDXAvlZe2R — Pableysa Ostos (@PableOstos) 11 de abril de 2019

En la balacera resultó herido el comisario Baudillo Sánchez, de 41 años, quien para el momento realizaba la lista y parte de la formación. “El comandante salió corriendo. Le pedí que me cambiara a Carla de la comandancia, y no quiso, eso a mí me molestó, por eso fui contra él no porque también estuviese con ella. Él me dijo que la cambiaba si ella se lo pedía, no porque yo quería”, dijo Acosta en el vídeo.

El cadáver de la fémina fue encontrada en una zona enmontada. “La escondí más adentro para que me diera tiempo de hacer lo que iba hacer, yo tenía pensado hacer lo que hice hoy, tenía la sospecha, había tenido unos cambios muy drásticos, evidentes”, expresó el asesino.

Acosta confesó haber matado a Méndez el pasado 8 de abril, pero no fue hasta miércoles, 10 de abril, que localizaron el cuerpo. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Carabobo continúa las averiguaciones de este caso. El crimen es investigado como “pasional”.

Noticia al Día