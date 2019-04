Conoce la máquina que extrae semen y que es la sensación en China: También cura la eyaculación precoz

abril 12, 2019 - 2:03 pm

Este “colector automático de semen” está siendo un éxito en los

Viajemos a 2014. Un hospital ubicado en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu en China, estrenaba un dispositivo que prometía mejorar la experiencia para la donación de esperma. Se trataba de una especie de robot con un orificio cuya función era la de extraer el semen de forma automática. Pues años después, sus creadores afirman que venden cada año 10.000 de estos “colectores automático de semen” en todo el mundo.

Gracias a un vídeo en Twitter, esta semana se volvió a hablar del “colector automático de semen” creado por el Centro de Ciencia y Tecnología Médica Jiangsu Sanwe, lo cual también sirvió para saber qué ha pasado con este curioso dispositivo que en su momento sorprendió a gran parte del mundo y que algunos pensaban que era una broma.

También sirve para tratar la eyaculación precoz

Según sus responsables, el “colector automático de semen” nació con el objetivo de mejorar la donación de semen en hospitales y clínicas especializadas, y sobre todo para ayudar en aquella regiones donde las normas sociales hacen que la masturbación sea mal vista, lo que al final provoca una especie de vergüenza en los donantes que termina complicando la donación.

De acuerdo a sus especificaciones, el colector de semen SW-3701 es capaz de “simular la temperatura y ambiente vaginal a través de masajes, contracciones, succión, vibración, etc. El actuar sobre el pene humano para hacer que la recolección de semen sea rápida y segura”.

A Chinese company says its automatic sperm extractor is helping clinics collect semen from donors reluctant to masturbate in a hospital setting.

Asimismo, afirman que el dispositivo cuenta con una función para desensibilizar y evitar la eyaculación precoz: “Los movimientos hacen que se frote el glande del pene repetidamente para reducir la excitación en las terminaciones nerviosas, y así contener la respuesta del nervio externo del glande, el surco coronario y la superficie del pene. Esto serviría para regular el centro del nervio sexual y así minimizar la sensibilidad, mejorando el umbral de la eyaculación para el tratamiento de la eyaculación precoz”.

Según sus creadores, el colector de semen SW-3701 se ha vendido a clínicas en los Estados Unidos, Alemania, Rusia, Francia y, por supuesto, China. Debido a este éxito, la compañía decidió ponerlo a la venta en Alibaba, donde el precio parte de los 4.999 hasta los 5.999 dólares.

Tomado de https://www.xataka.com