Con video y todo: Tony Gavela estrenó su tema “Sexo Prohibido”

abril 8, 2019 - 7:14 pm

El cantante, modelo y actor español, Antonio Aguilera Gálvez, quien durante años se dio a conocer como, Tony Aguilera “El Príncipe Sexy del Reggaetón”, cambia su nombre a Tony Gavela. Y en esta nueva etapa de su carrera musical estrena su nuevo sencillo “Sexo Prohibido” donde se mezclan ritmos urbanos como el Reggae y el trap.

¿Por qué lo llamaste Sexo Prohibido?

“Me inspiré en una mujer que estaba a kilómetros de mí y además comprometida, con una mentalidad totalmente diferente a las que había conocido hasta ahora. Con un físico increíble, atlético y exuberante, que me transmitía lo que otras no me transmitieron nunca, sólo manteníamos contacto vía whatsapp y llamadas.

“Yo saqué mi lado seductor para que pudiera olvidar a ese hombre, y así finalmente ser mía”, comentó el artista.

El tema titulado: “Sexo Prohibido”, fue escrito por el cantante y producido por el venezolano Zuliman, director de la productora “Alfa Records”, la producción audiovisual estuvo a cargo de “La Huella Studio” y se estrenó el pasado01 de abril en el canal de Youtube Oficial del artista.

La protagonista del videoclip fue la modelo española, Patricia Pérez, imagen de reconocidas marcas deportivas, campeona del “España Fitness”, especialista en entrenamiento funcional “Bootcamp” y personal training.

¿Por qué te aventuraste al género trap?

“Porque me vi totalmente capacitado para empezar con este género, dónde puedo expresar mis emociones y mis vivencias, y hacerlas llegar a todas esas personas que me escuchan”, aseguró el artista.

Tony Gavela, actualmente está firmado por la el sello discográfico “Best Music Records”, y se encuentra preparando su show para realizar una gira de conciertos los próximos meses en Atenas y México. También, estará visitando Puerto Rico y Colombia, donde asegura que preparará su nuevo material discográfico

¿Tú como artista latino que le aconsejarías a las nuevas generaciones que desean incursionar en el mundo musical?

“Un artista muy conocido de reggae me dijo un día: Si quieres y te lo propones, puedes llegar lo más lejos que quieras. En eso en lo que me inspiré y me sacó adelante para conseguir todo aquello que me proponga.

Ese es el consejo que doy a todos aquellos que desean entrar en este mundo, creer en sí mismo”, afirmó el Tony.

Para conocer más acerca de Tony Gavela, pueden seguirlo en todas sus plataformas digitales como: @tonyaguileratv en Instagram, @tonygavela en Twitter, Tony Gavela Oficial en Youtube, Tony Gavela Facebook.

Nota de Prensa

Noticia al Día