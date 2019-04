Ni con un aumento de sueldo mínimo les alcanza a los venezolanos

abril 29, 2019 - 6:56 pm

Ni para comer por dos días les es suficiente y aseguran que solo pueden una al día cuando logran conseguir un precio accesible, de los que ya quedan pocos

La queja deambula en la calle, se encuentra andante, mirando vitrinas, neveras y sobre todo el bolsillo. Los escasos billetes se hacen cuesta arriba y tener algunos puede ser la solución cuando de precios se trata. Pero pese a esto no es suficiente, dependen de poco menos de 18 mil bolívares en billetes, de forma tangible para poder gastarlos en lo primero que vean

La comida es la prioridad, la variación de costos suben un alta y baja continua, más altas que bajas, y ahí se debate el pensamiento y la necesidad frente al producto y sus precios. Muchos aseguran que lo que ganan no les alcanza y no es para menos cuando agregan que un solo producto vale esos mismos 18 mil y hasta más.

“Con un sueldo mínimo ni siquiera para un refresco alcanza. Me alcanza para un kilo de arroz y casi más nada porque ni siquiera para comprar un kilo de queso. El sueldo mínimo alcanza para una sola comida, puede ser desayuno o almuerzo, pero no las dos”, Oberth Villasmil.

La preocupación también hace cola en las farmacias, llega sin récipe y también es atendida como todos. El costo de los medicamentos tampoco son muy bien visto, pero ante una enfermedad, sanar es la prioridad, por eso igual se aventuran a preguntar.

“A mi mamá le amputaron la pierna, es diabética, yo necesito sacarla del país, pero no he podido, porque ni siquiera el pasaporte me lo han entregado. Mi hermano tiene Parkinson, solo uno de sus medicamentos cuesta 39 mil. ¿Qué puedo comprar yo con un sueldo mínimo? Nada, absolutamente nada. Yo soy costurera y vendía hielo, pero ahora por lo de la electricidad no puedo hacer ninguna de las dos. Anoche por ejemplo me pusieron la electricidad a las 4 de la mañana y aquí estoy, sin dormir, salí a la calle porque no aguanto la presión, me siento perturbada”, dijo Nirka Parra.

La preocupación y suplicio de ver qué hacer con un sueldo mínimo, entre otras situaciones, ha llevado a muchos a viejas costumbres. Pues drenan las energías a través de la nicotina por lo que se lanzan a las calles y fumarse un cigarrillo, pero el costo de estos también les resulta inalcanzable.

“De la barata se puede comprar pero en efectivo, de las malas. Con 18 mil no se compra ni un kilo de queso, toca poder salir a trabajar por su cuenta y se gana su cosa aparte para comer por día, porque ya no se puede ni decir que uno trabaja para hacer la compra del mes, porque eso es mentira, no alcanza. Había dejado furmar y lo agarré otra vez porque no sé qué hacer en la madrugada cuando quitan la luz en la casa, porque sueño es lo que menos me da”, dijio Alirio Venega.

