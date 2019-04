Con estas fotos, Laura Bozzo comprueba que está “vivita y coleando”

abril 15, 2019 - 1:50 pm

Laura Bozzo se mostró en malla y tomando sol a los 67 años

¡Que pase el desgraciado! La clásica frase de la presentadora peruana seguramente resuena cada vez que escuchamos su nombre. Laura Bozzo, la conductora que retaba a todos los que participaban de sus realities salió a responder a quienes afirmaron que había fallecido.

En una entrevista con Infobae, Bozzo afirmó que “Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”.

Tras sus palabras, algunos medio indicaron que había fallecido, por lo que la conductora respondió con fotos de ella disfrutando de la vida. Desde su cuenta de twitter, Bozzo escribió: “Es absolutamente FALSA la noticia de mi muerte. Les rogaría más seriedad, ya que tengo familia. Mis hijas viven fuera y se vieron afectadas por esta mentira. Besos a toda la gente que me quiere y estaba preocupada. Estoy más fuerte que nunca. Bendiciones”.

Su contacto con sus seguidores no quedó solo en Twitter, ya que Bozzocompartió otra foto en malla en su cuenta de Instagram. Aquí fue menos confrontativa y aseguró: “Después de lo peor Dios siempre te manda lo mejor. Desde el paraíso y orgullo de Mexico, Acapulco, les envío bendiciones para todos”.

Con 250 mil seguidores, sus fotos fueron comentadas rápidamente. Una de las primeras personas en escribir apuntó contra la presentadora peruana, quien por supuesto respondió al comentario.

“Te quedaron muy bien tus bubys. El dinero 💵 todo lo puedes comprar. Tristemente el amor no”, escribió una usuaria. Laura calló la posibilidad de continuar con esa línea respondiendo: “Con el amor de la gente me basta y me sobra. Me fascina salir a caminar y recibir tantas muestras de cariño”. Los aplausos en forma de emoticones no se hicieron esperar.

Radio Mitre