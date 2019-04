Cómo son las elecciones en España, un país en el que el rey sigue eligiendo al presidente

abril 28, 2019 - 3:21 pm

Millones de españoles se acercarán este domingo a las urnas para votar en las elecciones generales y sin embargo nadie sabrá este domingo quién será el nuevo presidente. Los ciudadanos que emitan su voto de manera presencial o los que ya lo hicieron por correo no son los que elegirán al presidente de España mediante un voto directo, sino que definirán los 350 diputados y los 208 senadores que estarán en el Congreso.

El sistema electoral español es particular, ya que todavía existe la monarquía. Y es el mismo rey el que propone al presidente del Congreso, quien quedará como jefe de Gobierno, luego de reunirse con los representantes de todos los partidos políticos que se presentaron en las elecciones. Entonces, ¿cómo se define quién gobernará España por los próximos cuatro años?

En las elecciones generales de hoy se renuevan las 350 plazas del Congreso de Diputados, y eligen al presidente y al vicepresidente de la Cámara. Luego, según la Constitución Española, el rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.

El elegido por Felipe VI, que suele ser el que más apoyo parlamentario tiene, expondrá su programa político ante el Congreso y pedirá la investidura, que dependerá de la votación de los 350 diputados. Para poder gobernar, deberá conseguir en primer lugar la mayoría absoluta, que son 176 escaños. Si no alcanza esa cantidad de votos, se presenta la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, con la diferencia de que podrá ser elegido presidente si obtiene la mayoría simple (más «sí» que «no»).

En el caso de que no logre ninguna de las dos mayorías, se presentará una nueva propuesta, con el mismo sistema que el anterior: el rey se reúne con los representantes de los partidos, y buscan una solución. Pero si dos meses después de la primera votación de investidura ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey disolverá las dos Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del presidente del Congreso.

Teniendo en cuenta que los resultados de las elecciones de este año son muy inciertos -más del 20% de los votantes están indecisos-, es probable que ninguno de los candidatos logre la mayoría, aunque todo dependerá de la capacidad que tengan de pactar con el resto de los partidos y así llegar a los escaños necesarios.

Pedro Sánchez, actual presidente y líder del PSOE, es el gran candidato al triunfo en las urnas y aspira a mantenerse en la Moncloa si logra conseguir el apoyo necesario, además del que ya recibió de Podemos.

Del otro lado, aparece el trinomio de la derecha, que según los últimos sondeos no llegaría a la mayoría absoluta. Pablo Casado confía en que va a lograr 100 escaños y a pesar de que apunta a pactar con Albert Rivera, no descartó un acuerdo con Vox, el partido de Santiago Abascal, para lograr una soñada mayoría. A horas de la votación, todo indica que el futuro Congreso no tendrá mayorías estables.

Cómo se eligen los diputados

Los 350 diputados que serán elegidos este domingo se dividen entre las 52 circunscripciones españolas, que corresponden a las cincuenta provincias españolas más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Cada provincia tiene un mínimo de partida de dos escaños cada una -Ceuta y Melilla tienen uno cada una-, y así se asignan 102 escaños para el Congreso de los Diputados.

Para la elección de los 248 diputados más que restan nombrar, se utiliza el sistema d’Hondt en cada circunscripción por separado. Este método, creado por el jurista belga Victor d’Hondt en 1878, trata de asignar los escaños a las listas de manera proporcional al número de votos recibidos. De esta manera, las provincias que tengan más población, tendrán más diputados.

Es decir, Madrid y Barcelona serán las provincias con más representantes en el Congreso con 37 y 32 respectivamente mientras que lugares como Huesca o Segovia proporcionarán tan solo 3 diputados. Pero para evitar que haya una gran fragmentación de la cámara, en la asignación de diputados se descartan las candidaturas que no lleguen al 3% de los votos.

¿Cómo funciona el Método D’Hondt? Cuando se termina el escrutinio, se ordenan las cifras de los votos obtenidos por cada candidato en forma decreciente en una columna. Luego, se divide el número de votos emitido por cada candidatura del 1 hasta el número igual al de escaños correspondientes a esa circunscripción.

Los diputados que formarán parte del Congreso son aquellos que queden dentro de los más votados luego de la división. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente, como muestra la imagen, que proviene de una provincia donde se eligen siete diputados.

Este sistema le pone un «valor» diferente a los escaños. En las provincias con mayor población resulta más difícil conseguir un escaño, mientras que en las menos pobladas hace falta un número de votos mucho menor. En las elecciones de 2016, el PP y el PSOE han logrado escaños en Soria, Ceuta, Melilla, Ávila, Segovia y Teruel, por ejemplo, con menos de 20.000 votos, mientras que Ciudadanos ha necesitado 100.000 por cada escaño que ha conseguido en Madrid.

El sistema D’Hondt no sólo se utiliza en España, sino también en muchos otros países europeos (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda del Norte, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suiza), americanos (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) e incluso algunos asiáticos (Israel, Japón y Turquía).

Cómo se eligen los senadores

Además de los nuevos miembros del Congreso de los Diputados, hoy se escogen por sufragio universal a 208 senadores mediante un sistema de voto al candidato, por lo que se podrá votar a senadores de distintos partidos.

Los electores podrán elegir a un máximo de tres candidatos en las circunscripciones provinciales (salvo dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y ninguno en el resto de las circunscripciones insulares).

Los 58 senadores restantes, de los 266 que conformarán la Cámara Alta en la próxima legislatura, son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, teniendo derecho cada comunidad a un senador, y el resto repartiéndose según el número de habitantes de cada territorio.

Quiénes pueden votar

Según el Instituto Nacional de Estadística, hoy podrán votar 36.893.976 electores en las elecciones a Cortes Generales, aunque el promedio de personas que efectivamente votan es del 70%. Pueden votar todos los españoles mayores de edad inscritos en el Censo Electoral (tanto residentes en España como residentes en el extranjero), mientras que los que no pueden votar son:

– Los condenados por sentencia judicial firme a pena de privación del derecho de sufragio.

– Los declarados incapaces por sentencia judicial firme, siempre que dicha sentencia declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

– Los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, durante el periodo que dure el internamiento y siempre que en la autorización el juez declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio.

Como consecuencia de la reforma de la Ley electoral, por primera vez podrán votar los electores que tenían anulado su derecho de sufragio por razón de discapacidad.

Infobae