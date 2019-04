¿Cómo hicieron su fortuna Las Kardashians?

abril 9, 2019 - 12:22 pm

La serie, con espectáculo de realidad Keeping up with the Kardashians mejor conocida como “Las Kardashians” regresan a las pantallas con más peleas, dramas, risas y escándalos en su temporada #16.

El reality show se transmite desde hace más de una década y se ha convertido en el programa con más ranking televisivo en Latinoamérica y el mundo, por lo que la fortuna de la familia Kardashian sigue creciendo desmesuradamente.

Con una fortuna estimada de US$1.000 millones, según la revista Forbes, Kylie Jenner; la más joven de las hermanas, es el miembro más rico del clan Kardashian debido a su empresa de maquillaje Kylie Cosmetics.

Por su parte, Kim Kardashian West es multimillonaria gracias a sus propias líneas de belleza, perfumes y sus kimojis; Kendall Jenner es la modelo internacional de pasarela mejor pagada; Khloe Kardashian tiene su propio negocio de jeans Good American; la hermana mayor, Kourtney Kardashian, se beneficia de promociones de productos y colaboraciones con empresarios del mundo de la moda; Y Kris es la mamá manager del clan.

Combinar lo personal y lo profesional con su increíble alcance en las redes sociales nunca antes fue tan lucrativo.

El profesor de negocios en la Universidad de Siracusa, en Nueva York, EE.UU. Alexander McKelvie, opina que el show está cuidadosamente guionizado.

“Si uno lo analiza, pensaría que es muy espontáneo. Pero es más probable que esté escrito, planificado y muy bien preparado para ofrecer un mensaje claro y convincente sobre lo que los productores y la familia Kardashian quieren que se sepa sobre ellos , comentó.

¿Cómo lograron las Kardashian ganar millones?

La nueva temporada de Keeping up with the Kardashians se basa en un escándalo que involucra a Khloe Kardashian, su expareja Tristan Thompson y un supuesto “enredo” con la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

En la serie, Khloe lamenta tener que ser tan pública: “No soy solamente un show televisivo. ¡Esta es mi vida!”.

En el momento en que surgió dicho romance, el precio de Jordy Lip Kit, un lápiz de labios que formaba parte de una colaboración entre Kylie y Jordyn, fue ofertado en un 50% menos y rápido se agotó.

En una entrevista con el diario The New York Times, Kylie Jenner dijo que no sabía que el precio había sido reducido, añadiendo: “Yo nunca haría tal cosa”.

Pero el hecho es que el escándalo generó ventas.

“Esencialmente, sus vidas al completo están en pantalla todo el tiempo y creo que eso hace que resulten más confiables para ciertos consumidores”, le dijo a la BBC Alison Gaither, una analista del mercado de la belleza de la firma de investigación Mintel.

Así funciona la fortuna Kardashian, con un marketing social-televisivo.

El vicerrector adjunto de emprendimiento en la Universidad de Carolina del Norte, EE.UU, Lewis Sheats, dijo: “Si hubiésemos pensado hace 20 años en que un empresario al recibir comentarios de 20 de sus clientes, les invitaría a tocar el producto con sus manos o a probarlo”

En las redes sociales puedes llegar a cientos de miles de personas en unos segundos y obtener sus impresiones inmediatas sobre un concepto o producto.

Aronleisky Casiani / Pasante

Noticia al Día