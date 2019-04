¡Cerrado con doble blanco! El dominó se impone en los juegos de mesa para paliar la crisis eléctrica y de agua

abril 13, 2019 - 2:02 pm

“Me negaste el blanco y as, y eso que te vengo dando ases desde que inició la partida”, le dice Juan a Ernesto, luego de que la cruz, compuesta por Pedro y Alberto le ganaron el juego de dominó, después de ir perdiendo 80 pintas a 0.

24 horas de juego de dominó para contrarrestar la crisis eléctrica

En estos días de 18 horas sin electricidad y 6 con luz, los juegos de mesa, como el dominó el ludo, las damas, las barajas que comprenden el ajiley, rome, 31 y guerra, y el ajedrez, se han puesto de moda

Es fácil conseguir en estos días de asueto y sin agua ni luz, una, dos y hasta tres mesas en cada barriada marabina y además rodeada por los famosos mirones, de los pobladores que quieren divertirse y que por no tener dinero y menos tiempo para llenar el tanque de los carros y partir en la venidera semana santa a la playa, el campo o la montaña.

Jesús sacó su mesa y llamó a su compadre Leonardo, allí en el barrio Negro Primero, para que luego se le unieran Carlos y Antonito, quienes armaron las dos cruces para el primer juego de dominó de la tarde de este sábado.

“Comenzamos desde las 3 de la tarde”, comenta Jesús, porque nos cortaron la electricidad a las 2.00 pm y según ellos regresará a las 8.00 pm, pero seguro que no es así y de repente volvamos a pasar hasta tres, cuatro y cinco días sin el fluido eléctrico y cuando eso pasa el agua tampoco llega, porque no hay forma de que la puedan bombear desde la Planta C ni de Tule”, continúa Jesús, quien habla como si fuera uno de los ingenieros de la hidroeléctrica marabina, Hidrolago.

“Aquí hemos tenido que aprender de todo”, relata Leonardo, mientras arrastra la mesa y una de las sillas para colocarlas debajo de la mata de mango del frente de su casa, allí en la calle 112, del barrio Negro Primero.

“Jugamos y comemos mango, para pasar la tarde-noche y matar el hambre, porque como no hay luz las charcuterías y panaderías no tienen punto y no podemos comprar nada”, dice Carlos, mientras comienza a sacar las piezas del dominó.

Y entre un comentario y otro, Jesús y Leonardo le clavan el primer capote a Carlos y Leonardo y ellos se levantan y les van a comprar las dos primeras frías en la tienda “A que Luis”, quien las está vendiendo con un hielo que compró en el barrio 24 de julio, que estaba gozando de sus seis horas de luz y pudo enfriar las espumosas.

Al otro lado de la calle Edeberto y Rafael esperan por Alex y Rufino para armar el juego de ajiley y así transcurre la tarde de este sábado, entre una partida de dominó y otra de barajas, en los diferentes barrios de la capital zuliana.

Enrique Peña Díaz

Fotos: Mysol Fuentes

Noticia al día