Caso de Ángela Aguirre no es considerado femicidio, según Fiscalía

View this post on Instagram

En breves momentos estaremos dando detalles sobre el esclarecimiento del Homicidio de Angela Aguirre, el cual causó conmoción en Puerto Ordaz. #Cicpc #PorTuSeguridad #TuDenunciaEsLaPazDeTodos #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #CriminalisticaCicpc #EficienciaOnada #GobiernoDeCalle #Policia #Criminalistica #paz #instagram #PoliciaCientificaDe‪V‬zla