Canadá sancionó a 43 funcionarios del gobierno venezolano

abril 15, 2019 - 11:29 am

El gobierno de Canadá anunció este lunes su cuarta ronda de sanciones contra 43 funcionarios del gobierno venezolano, que se suman a los 70 funcionarios contra los que se han adoptado estas medidas.

Canadá impuso este lunes sanciones a 43 funcionarios adicionales de Maduro como respuesta la persecución contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó.

En la lista figura el nombre del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto y otros 4 mandatarios regionales; parte del Estado Mayor de Seguridad GNB, miembros del Gabinete Ejecutivo, entre otros.

Según precisó la canciller Chrystia Freeland, los sancionados “son funcionarios de alto rango, gobernadores regionales y/o están directamente implicados en actividades que socavan las instituciones democráticas”.

Destacó que la medida se toma “en respuesta a las acciones antidemocráticas del gobierno de Maduro, en particular relacionadas con la represión y persecución de quienes apoyan a Juan Guaidó, la censura y el uso excesivo de la fuerza contra la sociedad civil, lo que socava la independencia del Poder Judicial y otros instituciones democráticas”.

Cabe resaltar que esta es la “cuarta ronda de sanciones contra figuras clave” del Ejecutivo Nacional.

Entre los 43 nuevos funcionarios sancionados por Canadá, están: Alfredo Ruiz, defensor; Larry Devoe, secretario Consejo de DD HH; Simón Zerpa, ministro de Finanzas; Víctor Cano, ministro de Minería; Manuel Quevedo, presidente Pdvsa; Eduardo Piñate, ministro de Trabajo.

Igualmente, entre sancionados están los gobernadores Justo Noguera Pietri (Bolívar); Omar Prieto (Zulia); Ramón Carrizalez (Apure); Jorge Luis García Carneiro (Vargas) y Rafael Lacava (Carabobo).

Los constituyentistas que recibieron la medida son Gladys Requena, Earle Herrera y María Alejandra Díaz. Por su parte, los magistrados del TSJ Marco Antonio Medina, Bárbara Gabriela César, Inocencio Figueroa, María Carolina Ameliach y Eulalia Guerrero recibieron la medida.

M/G Manuel Gregorio Bernal Martínez; M/G Iván Rafael Hernández Dala (Guardia de Honor); G/D Manuel Cristopher Figuera (Sebin); Hildemaro Rodríguez Múcura (Detuvo a Guaidó); Rafael Bastardo Mendoza (Faes).

José Miguel Domínguez Ramírez (Faes); Cristian Abelardo Morales Zambrano (PNB); M/G Richard Lopez Vargas (GNB); G/B José Miguel Montoya Rodríguez (GNB) y Giuseppe Alessandro Martín Alessandrello (Armada).

José Adelino Ornelas Ferreira (Estado Mayor FANB); Carlos Augusto Leal Tellería (Milicia); Franklin García Duque (Ex PNB). Jorge Arreaza (canciller); Katherine Harrington (ex vicefiscal); Reinaldo Muñoz Pedroza (procurador); Nelson Lepaje Salazar (ex tesorero); Carlos Malpica Flores (tesorero); Jorge Elieser Márques (despacho).

