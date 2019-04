Bolton: “Guaidó y la AN están liderando la tarea de restaurar la democracia en Venezuela”

abril 22, 2019 - 12:20 pm

El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este lunes que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional “están liderando la tarea de restaurar la democracia en Venezuela y la prosperidad para las personas y familias”.

A través de su cuenta en Twitter aseguró: “Los líderes de todo el mundo están unidos en apoyo del presidente Juan Guaidó y el pueblo de Venezuela”.

Interim President Guaido and the National Assembly are leading the charge to restore democracy in Venezuela and prosperity for the people and families of Venezuela. Leaders across the world stand united in support of President Juan Guaido and the people of Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 22, 2019