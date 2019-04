Bolton: “Gracias a Guaidó los venezolanos ven un camino a la esperanza”

abril 20, 2019 - 12:40 pm

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó le devolvió “un camino de esperanza” a los venezolanos.

“Gracias al enfoque audaz de Juan Guaidó, la comunidad internacional y el pueblo de Venezuela ahora ven un posible camino hacia la esperanza y la prosperidad para vencer la corrupción de Maduro y la dictadura fracasada”, destacó en su cuenta de Twitter.

Thanks to Interim President Juan Guaido's bold approach, the international community and people of Venezuela now see a possible path toward hope and prosperity to overcome Maduro's corruption and failed dictatorship. https://t.co/Ijt2tzJ9wL

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 19, 2019