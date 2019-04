Bolton a Padrino: “No permita que los colectivos inflijan violencia” contra los opositores que protestarán

abril 6, 2019 - 10:56 am

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, instó este sábado al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, a no permitir que los colectivos inflijan violencia contra los venezolanos que saldrán a protestar tras el llamado de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional.

“General Vladimir Padrino López todos los ojos están sobre ti hoy. Mantener a los militares venezolanos bajo su responsabilidad constitucional de proteger a civiles inocentes que están manifestándose pacíficamente. No permita que los cubanos o los “colectivos” inflijan violencia contra los patriotas venezolanos”, indicó a través de las redes sociales.

General @vladimirpadrino: All eyes are on you today. Hold the Venezuelan military to its Constitutional responsibility to protect innocent civilians who are peacefully demonstrating. Do not let the Cubans or the ‘colectivos’ inflict violence against Venezuelan patriots.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 6, 2019