La GBN dispersa marcha de oposición en Maracaibo

abril 30, 2019 - 3:59 pm

Desde las 8 de la mañana todos se concentraron en 5 de Julio con Delicias para luego dirigirse al mediodía al Cuartel Libertador

En el recurrente punto de protesta opositora de la ciudad en la avenida Delicias con 5 de Julio desde tempranas horas de este martes llegaron los opositores. En medio de banderas y pitos los ciudadanos aseguraron a Noticia al Día que es para respaldar las declaraciones que ofreciera el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó desde la ciudad de Caracas.

“Hoy es el día de salir a acompañar a Guaidó, no nos habíamos enterado porque no hay electricidad, ni señal para saberlo, pero la voz se ha corrido y aquí estamos”, dijo Claudia Ferrer.

A las 9:00 am la concentración era espontanea y no había presencia de ningún dirigente político de oposición de la región en el sitio y todo se mantenía en total normalidad, pero una hora después, a las 10 am, una variedad de bombas lacrimógenas lanzadas por parte de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) turbó el lugar, sin embargo, los manifestantes se mantuvieron en dicho punto.

Hasta esa hora ningún detenido, ni tampoco herido fue la punta de lanza para que la concentración se mantenga. Los opositores trancaron las inmediaciones del punto de protesta con un aproximado de dos calles por cada una de las entradas imposibilitando así el ingreso de vehículos. La entrada debe ser peatonal.

En el punto el dirigente de Voluntad Popular Ángel Machado manifestó el carácter de la protesta es pacífica y cívica y aseveró que se mantendrán en el punto. “Hoy es el día. Estamos siguiendo el llamado de Guaidó a salir a las calles a protestar, hoy estamos aquí en el Citibank, pero el llamado es a que todos saquen sus banderas y protesten desde cualquier punto”, dijo Machado.

En el punto se encontraban personas de diferentes edades que se sumaron a la protesta con banderas y pitos, además de gritar consignas a favor de Guaidó.

Una marcha y una dispersión

Luego de haber permanecido un tiempo superior a las 4 horas en la avenida Delicias con 5 de Julio los opositores, entonando el Himno Nacional, enrumbaron sus pasos hacia el Cuartel Libertador.

El trecho siguió en medio de consigas y banderas. El intenso Sol que enciende el cielo y asfalto de Maracaibo no fue impedimento, pero si las bombas lacrimógenas, las tres tanquetas y los casi 200 motorizados de la GNB.

Las bombas se dispararon, la atmósfera se tornó gris, los manifestantes agilizaron el paso, pero ya de regreso. Dispersaron la marcha en un santiamén. Sin embargo, muchos permanecieron en las adyacencias del Cuartel Libertador y mientras unos regresaban con al menos unos cinco detenidos, otros seguían haciendo frente en medio del humo a las 12:42 pm.

Algunos se detuvieron frente a los efectivos militares, gritándoles: “Libertad”, otros también gritaban, pero de desesperación, unos pocos se refugiaron en los edificios cercanos cuando el color gris del ambiente comenzaba a disiparse.

A los segundos la calle quedó libre, excepto por la GNB que continuaba en el lugar, entre tanto, el Frente Amplio Zulia da a conocer los puntos para la próxima concentración de este 1 de mayo.

Luis Fernando Herrera

Fotos: Mysol Fuentes y Carlos Robertson

Noticia al Día