Arsenal resbala ante Wolverhampton al caer 3-1 por la Premier

abril 24, 2019 - 7:41 pm

El Arsenal rodó en su visita al Molineux Stadium al perder 3-1 ante Wolverhampton este miércoles por la Premier League.

Ruben Neves (28), Matt Doherty (37) y Diogo Jota (45+2) fueron los goleadores del conjunto entrenado por el portugués Nuno Espírito Santo, que se aúpa a la séptima posición con 51 puntos, a trece de los ‘Red Devils’. Sokratis Papastathopoulos (80) marcó la diana ‘gunner’.

A los Wolves le bastaron 45 minutos para llevarse la victoria en casa, y complicarle el camino a la escuadra que dirige Emery, que aspira lograr la clasificación directa a la Champions League del próximo año.

El dominio y posesión de la pelota siempre lo tuvo el cuadro visitante. Mientras que los locales supieron jugar soportando los tímidos embates y buscando hacer daño a través de ataques a velocidad y jugadas a pelota parada.

El Arsenal no aprovechó el empate (2-2) del Chelsea el lunes contra el Burnley y se queda estancado en la quinta posición con 66 puntos, a uno de los de Maurizio Sarri y dos por encima del United.

Los Gunners, que no perdían dos partidos seguidos de Premier League desde la fecha 1 y 2 (0-2 vs Manchester City y 3-2 vs Chelsea), tampoco recibía 6 goles en 2 fechas desde la temporada 2016/17, visitarán el domingo al Leicester y no pueden fallar para que no se les escape, tal vez definitivamente, el tren de la ‘Champions’ pocos días antes de la ida de las semifinales de la Europa League contra el Valencia.

Noticia al Día/Agencias