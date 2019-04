Aqui algunas alternativas de juegos luego del estreno de Avengers Endgame

abril 26, 2019 - 1:50 pm

Luego del estreno de Avengers Endgame los fanáticos de los video juegos sigues esperanzados en que salga un juego de video de este aclamado film pero, hasta el sol de hoy no ha salido ningún juego oficial con esta temática fuera de los móviles y de una que otra colaboración remota.

Disney al parecer no apostará por elaborar algún juego oficial de los vengadores pero, lo bueno es que existen 5 alternativas de juegos en los móviles para matar la fiebre de los vengadores.

Marvel Ultimate Alliance 2 es la experiencia más robusta de Marvel que hemos visto en tiempos recientes. El juego de Activision y Vicarious Visions es un RPG de acción en el que podemos controlar a superhéroes del universo Marvel como Iron Man, Thor, Hulk, Capitán América, Capitana Marvel, los Cuatro Fantásticos, algunos miembros de X-men y más.

Marvel Ultimate Alliance 2 fue lanzado en 2009 para todas las consolas. Actualmente puede adquirirse en PC, PlayStation 4 y Xbox One en descarga digital.Marvel vs. Capcom: Infinite es una buena opción para aquellos que buscan un juego de peleas. Aquí se combinan personajes de ambos universos y se puede pelear en diferentes escenarios y distinto número de jugadores al mismo tiempo

En la lista de personajes encontramos a Iron Man, Capitán América, Hulk, Spider-Man, Thor, Doctor Strange, Hawkeye, Black Widow, Gamora y más Avengers y villanos. Los jugadores compiten en parejas en modalidades Historia, Arcade o misiones específicas. Marvel vs. Capcom: Infinite está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One.

Con todas estas opciones los fanáticos de los videojuegos con cualquier edad pueden ser felices durante horas y horas sin necesidad de hacer un gran gasto de dinero pues la mayoría de estos juegos están disponibles en Android y IOS. Es curioso que Lego Marvel’s Avengers sea el único juego oficial que esté basado en múltiples películas del universo cinematográfico de Marvel en este juego debemos armar rompecabezas para avanzar de nivel pero, también se puede encontrar oportunidades para pelear con los enemigos. Así que este sin duda es una de las mejores opciones si se quiere experimentar con un juego basado en Marvel

Al igual que Lego, Guardians of the Galaxy: The Telltale Series aborda un género distinto a lo popular. El juego de la extinta Telltale se enfoca en la fórmula conocida de los títulos de The Walking Dead que hicieron famoso al estudio.

El gameplay es muy parecido a The Walking Dead: se trata de un juego de aventuras enfocado en la historia. Tendremos que movernos en múltiples escenarios y hablar con otros personajes. Hay algunas escenas de acción por medio de QTE (quick time events) en donde habrá que presionar una combinación de botones para salir vencedor. Guardians of the Galaxy: The Telltale Series está disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y dispositivos móviles iOS y Android.

A pesar de que hay otras opciones para recomendar como Marvel’s Spider-Man no podríamos dejar fuera de esta lista al juego sensación del momento. Si, Fortnite no está basado en el universo de Marvel, sin embargo cuenta con un evento temporal para celebrar el estreno de Avengers: Endgame que puede disfrutarse sin costo.Sin embargo hay muchas opciones y cada uno de los fanáticos es libre de elegir la opción que más le guste, definitivamente cada una de estas opciones es sumamente apasionante y divertida.

Hipertextual