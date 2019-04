Adolescente argentina fue violada por al menos 10 hombres en una fiesta

abril 13, 2019 - 12:24 pm

Una adolescente argentina relató en un video de 40 segundos que al menos 10 hombres la violaron en una fiesta realizada en una provincia de Buenos Aires, mientras su presunta amiga se reía de la situación.

“Nos quedamos tomando ahí, estábamos de lo más tranquilos. Después empezaron a aparecer más chicos y me empujaban, me agarraban, me dejaron moretones y me lastimaron abajo”, dijo la chica de 17 años de edad, reseñó DailyMail.

La argentina indicó que su “amiga” la “vio acostada y desnuda, se rió y se fue”. Afirmó que nadie intentó detener la situación.

Aseguró que luego continuaron abusando de ella. Según medios argentinos, al menos 140 ciudadanos están siendo investigados por el caso.

Agencias