¡A rodar! Hoy es el Día Internacional del Ciclista

abril 15, 2019 - 1:00 pm

Cada día, más personas y más países se suman a utilizar la bicicleta como vía de transporte, además de recreación. Pero, ¿sabes cuándo y cómo apareció este vehículo en el mundo?.

Leonardo Da Vinci pudo ser el primer ciclista de la historia. En el siglo XV diseñó la primera bicicleta de la historia, pero el modelo no vio la luz. Aunque tenía las ruedas iguales, un asiento, pedales y la tracción se dirigía mediante una polea a la rueda trasera, carecía de dirección y la rueda delantera no podía moverse; así que no era práctica.

No fue sino hasta el siglo XVI, cuando el 15 de abril en 1790, en Francia, aparece la primera bicicleta de la que se tenga conocimiento. Se trataba del celerífero, una obra maestra de lógica y simplicidad.

Podría decirse entonces que el primer ciclista de la historia fue el francés Comte De Sivrac, quien añadió dos ruedas a un bastidor de madera que sólo podía impulsarse hacia delante con los pies en el suelo.

Agencias