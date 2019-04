A horas del parto: 5 curiosidades sobre el bebé real de Meghan Markle y el príncipe Harry

abril 27, 2019 - 4:34 pm

Se acerca la llegada del primogénito del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, de 37 años. Los duques de Sussex no ofrecieron demasiados detalles del embarazo y dicen desconocer el sexo de su bebé, que será séptimo en la sucesión al trono. Y aún se desconoce si aceptarán posar con su hijo rodeados por el público y los medios de comunicación solo unas horas después del nacimiento.

Cuando la entonces estrella de la serie Suits se casó con el hijo menor de la fallecida Lady Di y el príncipe Carlos el 19 de mayo de 2018, abrió nuevos caminos para la familia real cuando se convirtió en la primera real biracial estadounidense y divorciada. Ahora, mientras ella y Harry esperan a su primer hijo, su bebé continuará con ese legado histórico en la familia real más famosa del mundo.

Tras un año y medio de noviazgo secreto, Harry y Meghan se comprometieron en noviembre de 2017. Se casaron en la boda más comentada de 2018, en mayo pasado, en Windsor y luego, cinco meses después, anunciaron que había un bebé en camino.

El recién nacido de los duques de Sussex, título nobiliario adoptado por Harry y Meghan Markle tras el enlace en Windsor, no podrá ser considerado príncipe o princesa de acuerdo a una vieja ley establecida por el bisabuelo de Harry, Jorge V, en 1917.

El decreto limita el número de títulos nobiliarios de manera que el bebé no se convertirá en «su alteza real» bajo las reglas actuales. El hijo o hija de los duques no alcanzará este grado a menos que la «todopoderosa» reina de Inglaterra de 93 años decida concederle ese título. En un primer momento y hasta que ella decida autorizarlo, serán tratados como «lady» o «lord».

Cuando la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, quedó embarazada de su primer hijo, la soberana autorizó que los hijos de la pareja llevasen el título de príncipe o princesa. Pero el primo de George, Charlotte y Louis podría no tener ese honor. Los medios ingleses sostienen que Isabel II no haría esa concesión debido a que el hijo de Harry y Markle está demasiado lejos en la línea de sucesión a la corona, y es poco probable que llegue al trono.

Pero también cabe la posibilidad de que Meghan y Harry renuncien a cualquier título para su bebé, tal y como lo hicieron Zara y Peter Philips, hijo de la princesa Ana y actulamente el décimo cuarto en la línea de sucesión al trono británico.

La buena noticia para el bebé es que no importará si nace nena o varón, ya que su género no se tendrá en cuenta en la línea de sucesión, a diferencia de como sucedía en tiempos pasados. En 2013, el Parlamento aprobó una ley que permite que la sucesión sea por edad y no por sexo. Las reglas anteriores indicaban que una hermana mayor iba más abajo en el orden jerárquico que su hermano menor.

1-Será el primer miembro birracial de la familia real británica

La duquesa de Sussex se pronunció sobre cómo fue crecer en una familia con una familia birracial. Su madre, Doria Ragland, es afroamericana, y su padre, Thomas Markle, es blanco. Y el bebé de Meghan y Harry será el primer real biracial moderno que está en la fila para el trono.

La ex actriz estadounidense tiene un inmenso orgullo por su herencia, por lo que es probable que inculque estos valores en su propio pequeño. Tanto su madre como su abuela materna han sido las mujeres que marcaron el camino de Markle. «Decir quién soy, compartir de dónde soy, expresar mi orgullo de ser una mujer fuerte y segura de raza mixta», escribió Meghan para la revista Elle en 2015.

«Para la comunidad biracial, ella sirve como un símbolo de este cambio demográfico que Gran Bretaña enfrenta además de los Estados Unidos», indicó Sarah E. Gaither, profesora de psicología y neurociencia en la Universidad de Duke, a People.

