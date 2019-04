Para conocer lo sublime escucha El mesías de Händel: Un estreno de 275 años (Video obra completa con subtítulos en español)

abril 13, 2019 - 5:57 am

Un 13 de Abril de 1742, en Dublín (Irlanda) Georg Friedrich Händel presenta su obra El Mesías.

El Mesías HWV 56 (en inglés Messiah, en alemán Der Messias, en francés Le Messie) es un oratorio compuesto por Georg Friedrich Händel en 1741. Mientras que en los demás oratorios de Händel puede reconocerse una marcada influencia italiana, la música de El Mesías se arraiga en las antiguas pasiones y cantatas alemanas.

Händel compuso la obra en Londres, en apenas tres semanas. Aunque tradicionalmente asociado con la Navidad, este oratorio trata no sólo el nacimiento de Jesús, sino toda su vida. Unos meses después de ser compuesta, la obra se estrenó en Irlanda, durante un viaje de Händel, pero el gran estreno no llegó hasta 1742, en el New Music Hall de Dublín para un concierto benéfico. Según la tradición, fue realizado tras un largo período de escasez en la producción musical del compositor debido a una inspiración divina. Lo cierto es que Händel se encontraba en un momento creativo interesante, ya que junto a esta obra escribió el drama coral Samson, que junto a Saul, Jephtha y Belshazzar marcan la cumbre del drama coral. Su coro más famoso es el majestuoso “Hallelujah”.

Wikipedia