“108 HORAS MÁS OSCURAS”: Crónica del apagón más duradero

abril 3, 2019 - 10:11 pm

Este es el primero en materia de duración, pues se prolongó por más de 108 horas. Es el cuarto del mes de marzo y el primero del mes de abril. Con estos datos, se ubica como el quinto registrado en lo que va de 2019, al menos en el estado Zulia

Nuevamente los bombillos se apagaron y dejaron en la oscuridad a los venezolanos desde las 7:00 pm del pasado viernes 25 de marzo hasta las 6:20 am de este miércoles 3 de abril.Muchos ciudadanos no se reponían de los tres apagones generales que se vivieron en Venezuela cuando uno superior a los antecesores dijo presente.

A continuación una crónica cauta de los hechos más relevantes durante las 108 horas más oscuras de Venezuela.

Día 1 – Viernes, 29 de marzo

Poco más de 24 horas ha transcurrido desde un apagón de 62 horas que oscureció de nuevo a varios estados del país y 23 días del primer gran apagón. El 29 de marzo en el país ya todos se enfilan al fin de semana, parece ser un día normal entre bajones y fluctuaciones, pero a las 7:00 pm, los planes cambian. Los ciudadanos lo saben porque quedan incomunicados y a la deriva en plena oscuridad saben que están en otro apagón general. De inmediato inicia el conteo regresivo de la espera y la noticia sobre el motivo de la nueva privativa del servicio.

En Caracas, luego de haberse producido la falla eléctrica, el servicio se restableció en varios sectores, entre los que se encontraban Petare, Los Símbolos, La Yaguara, Propatria, La Pastora, Alta Gracia, Prado de María, Los Ruices, La California y la avenida Victoria. Sin embargo, minutos después volvió a ocurrir otro apagón que dejó a dichas zonas sin electricidad, mientras que en Bolívar y Delta Amacuro había reportes de intermitencias en el servicio.

Pero los estados Táchira, Trujillo, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Vargas, Zulia, Miranda, Distrito Capital, Barinas, Sucre, Portuguesa, Apure, Cojedes, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Monagas, Nueva Esparta y Yaracuy permanecían en penumbras.

Día 2 – Sábado, 30 de marzo

El sábado se acercan las primeras 24 horas sin servicio en Zulia, pero una nueva interrupción dejó sin energía a la mayor parte de los habitantes de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas, y numerosos estados como Anzoátegui, Sucre, Miranda, Aragua y Carabobo, entre otros. La caída del servicio eléctrico ocurrió a las 7:11 de la noche, justo a la misma hora que la ocurrida el día anterior.

El vicepresidente sectorial de comunicación, Jorge Rodríguez, denunció en un audio transmitido en Venezolana de Televisión, que se trató de “dos ataques programados y sincronizados” contra el Sistema Eléctrico Nacional, para obstruir los esfuerzos para estabilizar el servicio eléctrico.

La recuperación del servicio eléctrico este sábado fue paulatina, restableciéndose en muchos sectores de Caracas entre las 10 y las 12 de la noche.

“Sumados a los ataques con pulsos electromagnéticos y acciones mecánicas del jueves 7 de marzo y el 9 de marzo; al incendio del martes 11 de marzo en una subestación eléctrica del este de la ciudad capital; al atentado con balas de alto calibre a la central hidroeléctrica del Guri, se agregan las atroces agresiones de los días viernes 29 de marzo y sábado 30 de marzo, justo en el momento en el que la acción decidida, tenaz, sin descanso del gobierno revolucionario y los trabajadores de Corpoelec habían logrado el restablecimiento en casi todo el territorio nacional del servicio eléctrico, y a pesar de que aún luchábamos contra las llamas del incendio provocado en Guri, conseguimos con infinitos esfuerzos restituir el servicio eléctrico nacional y la normalidad de la vida de nuestros compatriotas”, dijo Rodríguez.

En Maracaibo la realidad no solo es oscura, también es seca. Lo saben sus habitantes quienes andan como pregoneros en las calles a la búsqueda de una gota de agua. Ellos conocen muy bien la situación, pues padecen del problema desde hace meses y ante la sequía no hacen otra cosa que apostarse en las islas y aceras de las avenidas a esperar por un camión cisterna para detenerlo y hacer que les conceda agua. La situación no es sorprendente, ya es rutinaria. Es eso o esperar que el agua llegue a través de las tuberías para llenar sus envases. El día culmina así, en medio de la oscuridad, con la interrogante de cuándo repondrán la electricidad o el grifo anunciando la salida de agua. Las dos continúan ausentes al cerrar la jornada.

Día 3 Domingo, 31 de marzo

El domingo las esperanzas dicen presentes, se avivan, los venezolanos –en especial los zulianos- estiman que las luces se enciendan en cualquier momento, pero las noticia que llega es muy distinta a la esperada y es cuando Jorge Rodríguezanuncia que las actividades escolares se mantienen suspendidas y que se establecerá una jornada laboral diaria hasta las 2:00 pm en instituciones públicas y privadas. La incertidumbre se hace mayor y se intensifica cuando el vocero no detalló por cuánto tiempo se mantendrá esta medida.

Momentos después,el presidente Nicolás Maduro aseveró que el reciente ataque contra el sistema eléctrico fue más fuerte y es investigado por su capacidad de daño e informó que será implementado un nuevo plan durante 30 días de administración de carga para combatir la problemática eléctrica ejecutada. “He aprobado un plan de 30 días para ir a un régimen de administración de carga, de equilibrio en el proceso de generación, de transmisión segura y de servicio y consumo a lo largo y ancho del país”, comunicó. Apostrofó.

Los anuncios no llegan a muchos, casi nadie sabe de lo anunciado desde Miraflores, pues las comunicaciones siguen siendo nulas como en los apagones anteriores. Casi todos desconocen los motivos del apagón.Tras más de 50 horas sin electricidad, la conflictividad social en Zulia crece exponencialmente. Cerca de las 8 de la noche, vecinos de Integración Comunal y el Barrio El Museo, ubicados en la Circunvalación 3, trancaron la vía, en protesta por la falta de servicios pocos minutos más tarde, luego de que los manifestantes utilizaran escombros e incendiaran barricadas, una brigada motorizada de la GNB, con cerca de 30 funcionarios, disparó bombas lacrimógenas para dispersar la protesta.

Una vez que los vecinos se resguardaron en sus viviendas, sin dejar de tocar sus cacerolas, los funcionarios de la GBN apagaron el fuego con la ayuda de un camión cisterna, mientras las personas pedían que les regalaran el agua.

<blockquoteclass=”twitter-tweet” data-lang=”es”>

#Maracaibo Vecinos de Integración Comunal y el Barrio El Museo (Circunvalación 3) trancaron la vía, en protesta por más de 50 horas sin electricidad. Brigada motorizada de la GNB disparó bombas lacrimógenas para dispersar. #31Marpic.twitter.com/Qpg1tHZ55P

— Noticia al Día (@noticiaaldia) 1 de abril de 2019

En Maracaibo solo saben que ya van 48 horas, y es así como marzo llega a su último día, ultima hora, y últimos segundos: a oscuras y en protestas.

Día 4 – Lunes, 1 de abril

Abril inicia, un nuevo mes llega y lo hace sin electricidad. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó a través de su cuenta en Twitter que continúan los trabajos para la restitución del servicio eléctrico en las próximas horas. Prieto además se refirió al problema del agua: “Esta hora, seguimos con el plan de contingencia, reforzando la atención en el tema del agua junto a los alcaldes asumiendo el uso de pozos de agua y camiones cisternas. Pero además, estamos trasladando otra planta de 1500 KVA”, escribió Prieto.

Pero en la zona norte de Maracaibo los helicópteros sobrevuelan, los ciudadanos lo atribuyen al monitoreo de las zonas, sobre todo porque durante los últimos hechos varios saqueos se suscitaron y no es de extrañar, cuando en menos de un santiamén el establecimiento comercial D’Candido, ubicado en una de las zonas mayormente afectadas por los saqueos es el epicentro de un hecho similar, sin embargo, los cuerpos de seguridad logran evitar la embestida de la gente.

Horas más tarde, la buena nueva se hace presente y es que en algunos sectores de Maracaibo, ubicados principalmente en el epicentro urbano de la ciudad comienzan a iluminarse. La esperanza de al menos tomarse un vaso de agua fría para calmar la sed lo logran unos tantos, otros no, deben conservar el trago amargo de continuar sin servicio eléctrico.

Días después de las casi 108 horas más oscuras

El martes 2 de abril marcó para algunos el punto final del gran apagón general, para otros no, pues hasta el amanecer del 3 de abril, fue que finalmente les despertó el bombillo que su interruptor quedó pasado y que ahora anuncia el final de la oscuridad.

Hasta ahora del racionamiento eléctrico anunciado por Nicolás Maduro solo se sabe que será implementado por un lapso de 30 días. Un horario específico sobre las hora exacta y en las que el servicio eléctrico será suspendido y el lapso que este durará mantiene en incertidumbre a la población.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día