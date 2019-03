WhatsApp trabaja en nuevas funciones que cambiarán el mensajero para siempre

marzo 19, 2019 - 7:11 pm

El servicio, propiedad de Facebook, promete incluir características que mejoren el rendimiento del sistema.

La plataforma de mensajería WhatsApp está en constante crecimiento, no solo en sus miles de millones de usuarios, sino también en la cantidad de funciones que llegan con cada actualización. En este caso, son varias las características que llegarán próximamente sus versiones para dispositivos móviles con el sistema operativo Android e iOS de Apple.

A continuación, te dejamos una lista con algunos de las innovaciones que se cree que está trabajando WhatsApp:

Modo oscuro

Los rumores sobre el lanzamiento de un modo oscuro en WhatsApp están dando vueltas en internet desde hace meses. El sitio WABetaInfo, una referencia a la hora de las novedades sobre el mensajero, se animó a publicar un concepto de imagen que mostraba la apariencia de la plataforma con esta nueva forma de visualización activada, similar a la que actualmente posee Twitter.

Screenshot of my Dark Mode **CONCEPT**.

Please @WhatsApp, make your Dark Mode OLED like this, with a new green color and a very low gray separator line! 🙏🏼

HQ screenshot: https://t.co/HsSOcYrfC8 pic.twitter.com/vLitbvF4h7

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 18, 2018