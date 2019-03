Veneco: ¿gentilicio de Venezuela o insulto? La pregunta en el exterior

marzo 20, 2019 - 11:07 am

La palabra Veneco sigue causando revuelo entre colombianos y venezolanos. Ante la interrogante que a tantos intriga, Noticia al Día presenta un trabajo para aclarar la duda

Incluso en mis primeros días en suelo colombiano creí que se trataba de un llamado de cariño, como con intención de resumir el largo adjetivo que es el gentilicio venezolano, los creí víctimas de la hipopotomonstrosesquipedaliofobia (fobia a las palabras largas), pero mi inocencia se esfumó al escuchar la verdadera definición de esta palabra “venezolano co* de tu madre”, y a partir de allí me pregunté: ¿lo dirán con malicia o ignorancia?.

Le busqué respuesta a esta pregunta porque como toda maracucha no me podía quedar con esa, y en mis compañeros de trabajo y vecinos encontré que al menos acá en Colombia la gran mayoría cree que venezolano y veneco es lo mismo, que solo se trata de una abreviación y no existe una mala intención en su pronunciación.

Y ante la aclaración, mi compañero de trabajo Yhon Rivera, se ha encargado de difundir el mensaje a sus amigos, así me lo comentó el lunes pasado en nuestro horario laboral, “sabe que este fin de semana en un parche (reunión) con los parceros estábamos viendo el perfil de una paisana suya en Instagram, y como es costumbre un man comentó estas venecas si están ricas, y me acordé de vos y les dije, no es veneca es venezolana, veneca es un insulto”.

A partir de esta experiencia aprendí que nosotros decidimos el valor que le damos a nuestra gente y a nuestra tierra, si permitimos que nos insulten porque estamos arrimados o si con respeto y mucha humildad, esa que el emigrar nos ha enseñado a desarrollar, nos hacemos respetar.

Valentina Gómez

Noticia al Día