Un Ingeniero convertido en el profesor de la percusión venezolana

Desde los 12 años la percusión ha sido su pasión. Su primer instrumento, unos timbales que le obsequio su papá “desde ese momento que recibí mis timbales supe que la música sería una de mis pasiones” recuerda con mucho cariño; así comienza la historia musical de Irwing Gonzalez, conocido como el “profesor”.

A través de los años y gracias a su dedicación, creatividad, conocimiento y sobretodo buen gusto musical Irwing se ha ganado el respeto y con él se ha convertido en el “profesor” de la percusión venezolana o como le dicen sus allegados el “profe”.

Un hombre incansable y destacado no solo como músico, si no también como Ingeniero en Informática egresado de la Universidad Rafael Belloso Chacin (URBE) del estado Zulia, carrera que desempeña con la misma dedicación con la que toca los instrumentos que componen la percusión (batería, congas, timbal, guira, etc).

La pasión de Irwing por la música corre por sus venas, pues el “profesor” es primo hermano del reconocido intérprete de merengue Roberto Antonio. Desarrollo sus estudios musicales en el Ilustre Conservatorio José Luis Paz, lugar en donde coincidió con su profesor de música en 6to grado de primaria con quien “el profe” recuerda una graciosa anécdota “en sexto grado me reprobaron Música siendo yo parte del grupo de gaita de la escuela, pero cuando me inscribí en el conservatorio para estudiar conmigo se inscribió el profesor de música que me reprobó en el colegio”

El popular “profe” inicia su recorrido en las tarimas con el grupo Teklas como baterista, luego de que se disolviera la agrupación las ganas de Irwing por seguir creciendo en la música no se disolvieron, y es entonces cuando empieza a girar con agrupaciones de la localidad y de renombre Nacional tales como Yenyere, La tropa Loca, Iluminación Gaitera, Carángano, Bakalao, Sentimiento Nacional, Karolina con K, Ayaman, Orquesta Son de la Calle, El Trio Zuliano del Humor, La Unity Band, Caibo, Los Blanco, Chuchito Ibarra y su Orquesta, Los Melódicos, el Rey del Teconomerengue Roberto Antonio y su Orquesta, Er’conde del guacharo, Diveana por solo nombrar algunas de las más de 20 agrupaciones.

Irwing Gonzalez no solo ha tocado la percusión de agrupaciones nacionales también ha tenido la oportunidad y el privilegio de alternar con grandes artistas de la música, reconocidos mundialmente tales como Rey Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Elvis Crespo, Oscar D’ león, El Binomio de Oro, Tony Vega, Servando y Florentino, Luis enrique, El chacal, Andy Montañez, Michael Stuart, la Banda de Venezuela Guaco, DLG, Wisin y Yandel, Tony Dice, Oscarcito, Nelson Arrieta y su Orquesta, entre otros.

Además ha sido invitado para participar en varios shows internacionales como el Festival Puerto Rican & Cuban realizado en la ciudad de Houston con la Agrupación Kache, también en el proyecto llamado “Entre Amigos” donde participaron grandes músicos como Jorge Polanco , Eddi Marcano, Oscar Arriaga, Beet Acosta, Rudy Rincón, Huascar Barradas y Diveana.

También ha participado como invitando en diferentes videos musicales, presentaciones con Orquestas sinfónicas, homenajes como el de Merengua Sinfónico (Homenaje al Pelón Balbuena) y Carángano Sinfónico V, Jurado en diversos eventos como Festivales Gaiteros, Festivales Colegiales, entre otros; Adicionalmente “La Sala Records” Productora Internacional del reconocido Productor musical Alessandro Vivianni quien fue Pre-nominado al Grammy Latino, incluyo a Irwing Gonzales por su versatilidad y performance en la lista de los músicos más utilizados para las principales grabaciones.

Como era de esperarse al cosechar tantos triunfos el “profesor Irwing” fue firmado por la prestigiosa marca de platillos SOULTONE, y ha recibido premios y numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera musical, tales como La Estrella de Venezuela 2013 con la mención “Mejor Músico”, Mara de Oro 2015 con la mención de “Mejor percusionista versátil con mas 22 años de trayectoria artística”, Mara Internacional 2017 con la mención “Mara de Platino por su excelente trayectoria como músico”.

