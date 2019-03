Todo lo que necesitas saber para consumir paracetamol correctamente

marzo 14, 2019 - 4:07 pm

Muchos han sido los mitos alrededor del uso del paracetamol, pero, hoy acá aclararemos todas esas dudas que se pueden presentar a la hora de consumirlo. Lo mas recompensable es que este sea indicado por un especialista pero, por lo general por cuestiones de tiempo muchas personas tienden a ingerirlo por intuición, eso se puede hacer pero, sabiendo la manera correcta de tomarlo y hoy la sabrás.

Primeramente y como dato curioso el paracetamol en el analgésico mas consumido y por lo tanto más vendido alrededor del mundo, esto se evidencia en el hecho de que cualquier persona tiene acceso a un capsula de paracetamol en cuestión de 10 minutos.Es frecuente encontrarlo en nuestra caja de primeros auxilios casera, en nuestras carteras o muchas veces, algún compañero de la oficina nos facilita uno de manera inmediata.

Este fármaco además puede venir combinado con otros analgésicos comunes tal es el caso de cuando lo encontramos en combinación con el tramadol que es otro analgésico conocido por todos. El paracetamol, suele ser ampliamente indicado por especialistas en casos de gripe y catarro e incluso, el paracetamol lo suelen comercializar en combinación con los llamados antitusivos que como su nombre lo indica son hechos para eliminar la tos.

Este fármaco puede utilizarse tanto en adultos como en niños pero, cada uno con sus dosis correspondientes obedeciendo sobre todo al peso de la persona.Las personas en general suele creer que este antialérgico no presenta ninguna contraindicación y, por eso es que existe tan poca seriedad a la hora de ingerirlo pero, aunque no lo creamos, el paracetamol debe tomarse con cuidado al igual que cualquier otro medicamento.

Raquel Martínez, secretaria general del Consejo General de Colegios Farmacéuticos nos explica mas afondo en que caso es recomendable ingerir paracetamol y, en qué casos no lo es. Es importante saber las aéreas del cuerpo en las que el paracetamol actúa: en la parte del cerebro que regula el umbral del dolor y la temperatura del cuerpo. Por esto, de dice que tiene 2 rangos de acción

Antipirética o antitérmica, con lo que reduce la fiebre y, Analgésica, de forma que ayuda a calmar el dolor. Quedando claro que el paracetamol no es un antiinflamatorio. Como ya sabemos que no es un antiinflamatorio pues, no debemos usarlo para eso porque para casos de necesitar un antiinflamatorio existe el ibuprofeno.

Para usar paracetamol es necesario presentar algo de esto bien sea cuando se tiene un proceso gripal o catarral con fiebre incluida o cual hay ciertos tipos de dolores ligeros como los de cabeza, menstruales, dentales o molestias musculares poco intensas en fin, pero, en el primer supuesto es mucho más efectivo. Hay un punto de suma importancia en relación al consumo del paracetamol, y es el hecho de que este fármaco se metaboliza por el hígado, por lo que si el paciente presenta algún problema en dicho órgano, se debe tener cuidado extremo con la dosis porque si no puede haber como resultado final un alto grado de toxicidad.

Por eso aunque este medicamento se puede consumir sin receta médica siempre es bueno aunque sea una asesoría rápida con un especialista así sea farmaceuta. El paracetamol es muy noble sin embargo, existen fármacos con los que jamás debe ser combinado tal es el caso de los anticoagulantes o ciertos antibióticos en combinación con los diuréticos tampoco es recomendable, pues puede disminuir el efecto de estos. Mucho menos se recomienda combinarlo con otros antigripales ya que fácilmente podrías estarte pasando de la dosis correcta sin saberlo .

En líneas generales lo recomendable según Martínez es empezar por las dosis más bajas (la de 500 mg cada 6 u 8 horas) e ir aumentando si es necesario. La dosis máxima diariamente es de 3g si nos pasamos de ella, nuestro cuerpo podría responder presentando un grado de toxicidad, que casi siempre va acompañada de malestar general. Ante todo lo mejor es consultar al especialista.

Vania Vasquez/ Noticia al Día

Con información / sabervivirtv