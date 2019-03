Maracuchos andan paranoicos por temor a otro apagón general

marzo 22, 2019 - 10:33 am

El miedo a que de nuevo quiten la electricidad por un lapso de varios días se está convirtiendo en un sentimiento nacional

Los bajones y apagones siguen. Las altas y bajas en el sistema eléctrico parecen el resultado de un electrocardiograma. La visita intempestiva de estas fallas para algunos deja esa sensación como la de las vecinas que no paran de hablar y por las que muchos cierran puertas y se hacen los dormidos antes de que los agarre y se instalen, simplemente… nadie los quiere.

“¿Mira qué hora se te fue a vos?” “Bueno, si se fue a las 12 segurito te viene a las 4”, pero a la operación matemática de suma de racionamiento eléctrico, se une la de la coincidencia, sí, pues el preguntar desde cuándo a veces se responde para aquellos que viven en circuitos unidos y la luz se les va al mismo tiempo, allí, en ese preciso comienza Cristo a padecer en la cruz, pues los vecinos comienzan a murmurar “Pa allá no hay luz ¡Ay mío! ¿Y si estamos en apagón general otra vez?”.

Ayer más de una comadrona se quedó montándose los rollos, pues una falla generó un apagón general que se extendió por una hora, o al menos tanto Maracaibo como en San Francisco. El susto duró poco, no tanto como el de los comerciantes que a dos semanas del apagón general todavía le están poniendo rejas a las entradas de sus comercios, y algunos que capaz y hasta cemento con picos de botella, el mismo que se usaba antes del cercado eléctrico, y es que muchos ya ni alambres de pua ponen, porque los marañeros se lo roban.

Luego del apagón general de las 100 horas negras muchos andan más que activados, tal como ocurrió a finales del milenio cuando todos creían que sería fin del mundo y que todo quedaría en penumbras y comenzaron a guardar y guardar comida, así está la mayoría, gastando las migajitas que tienen en sus cuentas para tener alimentos no perecederos para afrontar cualquier contingencia, ya en las casas de Maracaibo no se deja de escuchar “Cuidaito me agarráis la latica de atún esa, que es por si las moscas”. Moscas que siguen sobrevolando y lo hacen a una altura menor a la de las petacas de los niños en las tardes aprovechando la brisa que había antes del cambio de periodo climático, porque ahora lo que viene es calor.

