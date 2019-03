Emigrar en bicicleta: Venezolano llegó a Chile y no entró, perdió la cédula

marzo 22, 2019 - 6:17 pm

Lo logró. Después de pedalear 20 días y recorrer casi ocho mil kilómetros. El joven venezolano Iván Bracho culminó su propósito de emigrar en bicicleta desde Bogotá hasta Chile, pero no pudo entrar al país porque extravió en el camino su cédula de identidad original

Las aspiraciones de Iván Bracho, un joven venezolano de 24 años, lo llevaron a emprender una travesía en bicicleta el pasado 6 de febrero, a través de casi todo el continente suramericano. Bogotá fue el punto de partida de su viaje, el cual finalmente, contra todo pronóstico negativo culminó 20 días después, cuando llegó a su destino: el complejo fronterizo Chacalluta, ubicado entre Perú y el país en el que anhelaba encontrar una mejor calidad de vida, es decir, Chile.

Emigrar en Bicicleta: Travesía de un venezolano hasta Chile

El 26 de febrero a las 8:30 de la noche, un joven venezolano recorría el desolado trayecto de 30 kilómetros entre la ciudad de Tacna, en Perú, y la frontera chilena.

Este mismo ambiente desierto aumentó la intensidad del torbellino de emociones que abarrotaba a Ivan Bracho en ese momento, por un lado, la satisfacción de lograr esa meta que decidió perseguir hacía 20 días cuando partió de Fontibón, en Bogotá; mientras que por otro, el cansancio ya había hecho bastante mella en su cuerpo, puesto que las terminales de transporte y las estaciones de servicio, no eran el lugar más placentero para dormir, si es que en algún momento logró conciliar el sueño, debido al bullicio de estos recintos.

Dichas emociones pasaron a ser lágrimas que nublaban su visión, cuando el venezolano arribó al Complejo Fronterizo Chacalluta, el destino final de su travesía. Lo logró. Recorrió cuatro países. Durante 20 días exactos. No hay lágrimas suficientes para expresar el regocijo que Bracho sintió en ese momento, miradas extrañadas apuntan hacia él, porque desconocen su trayecto.

A una corresponsal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), le inquietó verlo llorando en el límite fronterizo, y le preguntó cuál era el motivo, su fascinación al escuchar la historia fue tal, que hasta unas fotografías le realizó, aunque se desconoce si han sido publicadas en algún lugar.

Sin embargo, como los finales inesperados no solo ocurren en las películas, llegó el turno de Iván Bracho, ya que un descuido que ocurrió una semana antes de su llegada a la frontera, le costaría el gran objetivo de este viaje: extravió su cédula original en Lima, Perú, requisito indispensable para entrar al país.

Para el resto de la aventura, le acompañó su tarjeta andina migratoria y una copia plastificada de su cédula de identidad venezolana, ambos documentos no eran suficiente para permitirle el ingreso hacia Chile al joven venezolano. El resto de esa noche transcurrió en una constante discusión con las autoridades policiales del recinto, quienes le solicitaban retirarse del lugar si no lo iba a cruzar, pero la realidad era que eso ya no dependía de él, porque no había vuelta atrás, un simple error arruinó todos los planes.

En miras de despejar la mente, realizó de vuelta el mismo recorrido que lo había llevado hasta allí, y se dirigió hacia el terminal de Tacna, donde permaneció hasta las 3:30 am del 27 de febrero, inmerso en una gran inquietud e incertidumbre, sin ganas de desistir todavía.

La mañana siguiente volvió a intentar ingresar a Chile, porque la meta que se forja pedaleando durante 20 días, desde las 5 de la mañana hasta las 10 dela noche, no es tan fácil de abandonar, pero todos sus esfuerzos fueron en vano, allí fue cuando Iván Bracho comprendió, que había llegado el momento de tomar otro rumbo.

“Tanto luchar para no conseguir el objetivo” era la frase que venía a la mente de un afligido y ‘chocado’ muchacho que había realizado un largo recorrido, que pudo finalizar gracias a toda la ayuda que recibió en carretera.

Cambió el camino, pero no el objetivo

Resulta que Iván “nunca pierde, y cuando no gana, aprende”, esta es la frase que se repite él mismo día a día, y que le sirvió de motor para no desfallecer en ese momento, porque a fin de cuentas, la meta que se había planteado a principios del mes, sí la había logrado, que era alcanzar la frontera chilena en bicicleta.

Las ganas de conseguir una mejor calidad de vida, las cuales le hicieron partir de Venezuela, su tierra natal, a finales del 2018; fueron las mismas que le impulsaron a viajar de regreso hasta la ciudad de Arequipa, en Perú, donde había realizado una parada durante su travesía, y había pasado una noche con unos antiguos vecinos de El Caujaro, sector donde él residía en San Francisco.

Actualmente, Iván reside en esta ciudad peruana junto a sus allegados, y ejerce como barbero de lunes a lunes, mientras que sus ratos libres los dedica a su verdadera pasión: las artes marciales mixtas, las cuales ya entrena de manera formal, e incluso se está preparando para pelear el 30 de marzo y el 4 de mayo. Al mismo tiempo, está en espera de la aprobación de la solicitud de refugio que realizó en Perú.

Aunque no culminó su viaje como lo esperaba, le quedó otro regalo mucho más valioso: una historia motivadora que contar sobre un venezolano cuya desesperación por encontrar una mejor vida, le hizo capaz de recorrer casi toda América Latina en bicicleta.

Fotos: Cortesía

Jorge Fernández / Pasante

Noticia al Día