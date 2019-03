Sufrimiento por el agua: Duro golpe al ego zuliano que se volvió costumbre

marzo 3, 2019 - 12:44 pm

Subir 17 baldes de agua a un tercer piso por escaleras, sudar desmedidamente y preferir no bañarse para ahorrar agua. No tener la comida suficiente para recuperar la energía perdida, ni mucho menos la pastilla para paliar el dolor. Peor aún, no tener electricidad para refrescarse, ni tener mil bolívares soberanos cada tres días para recargar saldo al teléfono y poder contarle a los familiares en el exterior, es un duro golpe al ego del zuliano.

Es crítica la calidad de vida de los que viven en la nación, sobre todo en los estados occidentales que más han sufrido por la falta de gas, agua, electricidad, comida y medicinas.

Esta es la realidad del que medianamente puede sobrevivir, por remesas y múltiples trabajos. Sin embargo, la gran mayoría no tiene como solucionar tantas problemáticas a la vez. La comida es lo principal para mantenerse vivos, es por ello que lo poco que consiguen lo gastan en comida económica y que rinda, sin opción a otras necesidades.

El zuliano se acostumbró a buscar agua gratis en tuberías clandestinas, a los baldes regalados o al agua del aire acondicionado. Se acostumbró a aguantar el dolor, a que las gripes se curen solas y a combatir la fiebre con pañitos fríos. Se acostumbró a abanicar al bebé en medio de la madrugada sin luz, a caminar cuadras por falta de efectivo para el bus, a cocinar en leña por falta de gas.

No por gusto se acostumbró el zuliano, lo hizo por cansancio, porque se agotó de luchar contra la corriente, de luchar contra un televisor que asegura no pasa nada, de luchar contra la prensa obligada a silenciar lo que ocurre, de luchar contra las empresas de servicios públicos que juran la pronta solución de sus errores, quedando en evidencia la constante improvisación a lo que hacen.

El zuliano es humillado todos los días, a toda hora, al darse cuenta que no importa cuanto trabaje o cuando dinero gane, siempre habrá algo que no se puede controlar. Como dijo Georg Ch. Lichtenberg, “la costumbre es, en muchos casos, mala consejera. Hace que tomemos la injusticia por justicia y el error por la verdad”.

Noticia al Día