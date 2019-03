Stalin González: Michelle Bachelet hace eco de lo que el país denuncia

marzo 20, 2019 - 1:15 pm

“No pueden hacer creer que su modelo de gobierno funciona cuando hay una gran crisis en el país”, así lo dijo el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, durante una entrevista en el programa Vladimir a la 1.

En palabras del legislador, “el modelo socialista se va desmontando y es un fracaso, Michelle Bachelet se hace eco de lo que el país viene reclamando y denunciando”.

Desde que se juramentó una nueva junta directiva en la Asamblea Nacional se ha tomado en cuenta primeramente la Ayuda Humanitaria, así lo considera el diputado.

De igual manera, González aseveró que “la crisis es producto de las malas decisiones que ha tomado este modelo y de la ineficiencia de quienes hoy usurpan el poder”.

“Este es un proceso, estamos en la lucha y hemos logrado el reconocimiento de muchos países en el mundo” acotó.

El asambleista declaró que “Este señor quiere quedarse ahí sin ganar una elección, el 20 de mayo no hubo una elección porque no hubo garantía, los acuerdos no los cumplieron. Está claro que aquí hay una usurpación y él (Nicolás Maduro), quiere quedarse ahí porque sí”.

“Son una cuerda de corruptos que no cuentan con respaldo y quieren mantenerse en el poder a costa del mal vivir de treinta millones de venezolanos” expresó.

Asimismo, González ratificó que aquellos militares que “se apeguen a la constitución” gozarán de garantías mediante la Ley de Amnistía propuesta.

Al ser consultado sobre una posible intervención militar en Venezuela, se limitó a decir que “todo un continente está con Venezuela”, de manera que no afirmó ni negó tal información.

