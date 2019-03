SNTP: Periodista estadounidense Cody Weddle fue liberado y será deportado

marzo 6, 2019 - 9:30 pm

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) anunció la noche de este miércoles sobre el proceso de liberación y deportación del periodista estadounidense, Cody Weddle.

“De acuerdo con información aportada por la madre de Cody Weddle a medios internacionales, el periodista estadounidense fue trasladado al aeropuerto internacional Simón Bolívar para su deportación. Weddle estuvo más de 12 horas detenido por la Dgcim”, destacó el SNTP través de la red social Twitter.

Esta información fue corroborada por un medio para el cual trabaja el reportero. “Cody Weddle ha sido liberado después de haber sido detenido por las autoridades venezolanas”, señaló en Twitter el canal Local 10 News de Miami.

Previamente recobró la libertad su asistente venezolano Carlos Camacho, quien también había sido arrestado en su domicilio por la Dirección de Contrainteligencia militar (Dgcim).

#BREAKING Local 10 reporter Cody Weddle has been released after being detained by Venezuelan authorities https://t.co/wADyw6EctA pic.twitter.com/bNICNm7vfd

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 7 de marzo de 2019